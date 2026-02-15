朴志訓悲傷眼神 「王命之徒」演員看了就哭

我的頻道

記者廖福生／綜合報導
柳海真努力不對視朴志訓，稱他雙眼就像「小鹿」讓人猛流淚。(圖／車庫娛樂提供)
柳海真努力不對視朴志訓，稱他雙眼就像「小鹿」讓人猛流淚。(圖／車庫娛樂提供)

集結南韓影星柳海真、朴志訓、劉智泰、田美都、金慜、朴智煥、李浚赫、安宰弘等人的電影「王命之徒」在韓上映後，蟬聯七天票房冠軍，觀影人次更在上映第五天突破100萬，目前累積觀影人次為136萬5901名，累積票房逼近128億6000萬韓元(約892萬美元)。

主演朴志訓在片中飾演被迫退位、被流放的年幼君王「李弘暐」一角，他表示：「讀劇本時，試著很單純地去接近這個人物，去揣摩他在年紀那麼小就經歷這樣的事的感受，思考該如何表現他這樣的空虛感和無力感。」

另外，以「機智醫生生活」走紅的田美都，在片中飾演服侍「端宗」的宮女「梅花」，對於和朴志訓合作的感想，她表示：「當我到拍攝現場要拍第一場戲時，志訓已經在現場做準備了，光看著他就覺得他很可憐，眼淚好像要掉下來了。他是位專注力很好的演員，雖然他年紀輕輕，但跟我所接觸過的和他同齡的朋友相比，他所擁有的態度、氛圍截然不同。」

柳海真也不停稱讚朴志訓，他表示：「朴志訓真是個很不錯的孩子！他很自然地接近一起合作的演員，讓人完全沒有壓力，就像電影中『端宗』和『嚴興道』他們變親近的過程，他以真心待人！」柳海真還透露他在手機裡將朴志訓的名字存成「端宗志訓」，他表示：「雖然不常聯絡，但他有時候會傳來很真誠的訊息。」

在拍攝電影的最後一幕「端宗」走上絕路的場面時，柳海真透露，如果他戲外和朴志訓交情不深的話，也不會如此悲傷，他表示：「在拍攝最後一幕時，我故意不跟他打招呼，即使在同一個空間，我也努力不和他對視，如果看著他的話，我好像會哭出來。」

柳海真也稱讚朴志訓獨特的「悲傷眼神」讓人容易投入其中，他表示：「志訓能讓對手演員真情流露，那是雙蘊含真心的雙眼。當他仰頭看著我時，就像隻小鹿一樣，讓我也不由得感到抱歉，雖然知道那場戲的內容，但我也一直流淚。」

「機智醫生生活」田美都光看「弱美男英雄」朴志訓的臉就想哭。(圖／車庫娛樂提供)
「機智醫生生活」田美都光看「弱美男英雄」朴志訓的臉就想哭。(圖／車庫娛樂提供)

