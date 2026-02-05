7月完婚？ 南韓影帝河正宇交往車貞媛 婚事仍未定

南韓影帝河正宇（左圖）與女演員車貞媛（右圖）所屬經紀公司證實，兩人正在交往。（取材自Instagram）

南韓 影帝河正宇與女演員車貞媛所屬的經紀公司證實，兩人正在交往。河正宇曾出演在台賣座韓片「與神同行」及續集「與神同行：最終審判」。

韓聯社報導，有韓媒指河正宇將於7月舉行婚禮，經紀公司回應時稱結婚事宜尚未確定。

河正宇要結婚消息一出，許多人都獻上祝福，不過河正宇回應韓媒「Sports Chosun」，語帶慌張說：「如果真的結婚的話，我的確想過在夏天辦。」

河正宇解釋其實一切都還沒定，「關於7月結婚的說法，好像是家父（金容建）隨口說的一句話。他的意思是希望我能在夏天和交往中的女朋友完婚，但目前其實什麼都還沒有定下來。」

河正宇今年47歲，出道作品為2003年上映的「瑪德琳蛋糕」，之後憑藉「追擊者」、「B咖大翻身」、「罪時代」、「恐怖攻擊直播」等作品，成為韓國家喻戶曉的影壇大咖。他也執導過「繫緊你的安全帶」、「許三觀」（或譯三觀賣血）等作品。

車貞媛今年36歲，2012年以電影「一千零一魘」出道，出演過「絕對達令」、「怪咖！文主廚」等多部電視劇。

河正宇的經紀公司也發聲明駁斥結婚說，表示河正宇確實有交往對象，但還沒確定要結婚。