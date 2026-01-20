車勝元搭16年老友秋成勳 「勝元家」海外出差鬧不合

車勝元（右）與秋成勳於節目「勝元家」組成黑幫家庭，一起研發新韓式辣醬。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

韓綜「勝元家」由車勝元、秋成勳領軍，首次海外出差就特別前往「香料天堂」泰國 曼谷取經，開啟一趟辛辣之旅，沒想到才剛啟程，「老大」車勝元就和認識了16年的秋成勳超不對盤，兩人不只在口味上的喜好大相逕庭，行事作風更是一個穩健一個狂野。

擅長醃製辛奇的車勝元，在泰國愛上魚露後，試著醃製帶有魚露、青木瓜、番茄、鳥眼辣椒等當地特色食材的辛奇，好吃到讓工作人員跪求打包。車勝元過去在綜藝「一日三餐」中多次醃製辛奇，製作過程中加入乳酸菌 飲料增添風味的小秘訣，至今仍是社群平台的熱門話題。

他公開嘗試過的辛奇種類高達10種，這次在「勝元家」中會使用魚露作為主基調來醃製辛奇，是車勝元從泰國夜市吃到餐廳整合下來的結果，他表示：「這裡的調味幾乎都有魚露跟辣椒，而我們吃得最多的就是辛奇，因此想要融合看看。」

不喜歡魚露的秋成勳則直言「我的方向和哥是完全相反的」，想專攻MZ世代口味的他，特別走訪在泰國社群上走紅的辣味餐廳嘗鮮，還動用人脈打探餐飲業專家，展現十足的勝負慾，面對秋成勳蠢蠢欲動的叛亂之心，車勝元直言：「他現在就是抱著『如果我輸給勝元哥怎麼辦』這樣的壞想法啊」，兩人不斷相愛相殺，也替節目製造出不少笑點。「勝元家」於愛奇藝國際版熱播中。