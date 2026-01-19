不悔2年前為舊愛柳俊烈槓上惠利 韓韶禧：不覺得委屈

韓韶禧問心無愧不怕被外界質疑。（取材自Instagram）

「最美小三」韓韶禧近日為宣傳新片「末路雙嬌」，接受韓媒專訪，首度提及2年前為舊愛柳俊烈槓上惠利的心情。韓韶禧表示：「還能怎麼辦呢？我認為必須接受它，我也不覺得委屈，因為那時會那樣做，是基於當下我覺得那是最好的做法。 」

韓韶禧2024年與柳俊烈因被目擊在夏威夷 約會而公開戀情，隨後柳俊烈的前女友惠利在IG發文「真有趣」疑似表達不滿心境，引發外界對韓韶禧是否「換乘戀愛（無縫接軌）」的猛烈質疑。

韓韶禧雖然多次透過IG等社群澄清，絕對沒有介入柳俊烈和惠利的感情，但她的用字遣詞和配圖，激化大眾對她的不理解，導致質疑聲浪越演越烈。

韓韶禧不久後黯然與柳俊烈分手，持續飽受各種罵名。她只能重新專注在工作上，韓韶禧說：「我意識到我不僅是個演員，也是受到大眾關注的人，因此在這一點上必須要有義務與責任感。所以該接受的部份，我都必須坦然接受。」

她進一步說明道：「每個人的想法不可能都一樣，也不可能所有人都喜歡我。如果一直糾結於『為什麼』，我認為並不會進步。某種程度上將這些聲音視為正向回饋，認真採納，才能轉化為成長的動力。這些回饋能讓我客觀地審視、分析自己，並在未來更加謹慎。」

儘管如此，韓韶禧最後還是說出內心的渴望：「說實話，我還是希望大家能喜歡我。」