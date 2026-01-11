南韓金唱片 Jennie奪4獎成大贏家 蔡依林頒獎秀韓文

Jennie是第40屆南韓金唱片頒獎典禮的最大贏家。(記者王聰賢／攝影)

第40屆南韓 金唱片頒獎典禮（GDA）首度移師台北舉行，吸引近20組韓團與明星雲集，包括BLACKPINK 成員Jennie、Stray Kids、CORTIS等輪番表演，Jennie連奪4獎成為當晚最大贏家。典禮由成始璄與文佳煐聯手主持，嘉賓陣容橫跨韓流與華語娛樂圈。

人氣歌手Jennie先以個人作品「like JENNIE」奪下數位音源獎，再代表BLACKPINK以「JUMP」獲得同獎，隨後拿下「Global Impact獎」，最後再奪最佳藝人獎。Jennie在台上感謝粉絲，也特別提到隊友，笑問鏡頭前：「有在看嗎？」並害羞表示：「今天只有我一個人，但Jisoo、Rose、Lisa一定也會很開心。」全場觀眾為她的表現歡呼，氣氛達到高潮。

紅毯表演同樣精采，CORTIS以跑步機創意表演開場，展現青春活力。台灣成員趙雨凡在紅毯上道謝時一度走錯方向，場面逗趣。LE SSERAFIM與IVE則以華麗造型登場，Jennie身穿大紅平口禮服亮相時，主持人提醒生日將近，她臉上終於露出笑容，瞬間吸睛全場。

蔡依林擔任新人獎頒獎嘉賓，她以貼身皮衣現身，展現性感與優雅兼具的造型，並以流利韓文致詞勉勵新人享受舞台。CORTIS與男女混聲團體ALLDAY PROJECT最終獲得新人獎，其中台灣成員趙雨凡用中文表達感謝，表示這是今年首個獎項，意義非凡。

許光漢 則頒發「NAVER AI CHOICE獎」給BOYNEXTDOOR，他用韓文歡迎來台觀眾，還用英文幽默提醒「Please enjoy」，逗樂全場。

典禮尾聲，安孝燮頒發最佳團體獎，邊佑錫頒發最佳藝人及最佳數位音源獎，宋仲基則與韓方主辦方共同揭曉專輯大獎，為長達六小時的頒獎典禮畫下完美句點。