韓綜女王朴娜勑被踢爆「車內激戰」反控經紀人恐嚇勒索

娛樂新聞組╱綜合報導
朴娜勑醜聞、官司纏身，目前已全面停工。（取材自Instagram）
過去憑藉豪爽性格與幽默主持深受粉絲喜愛的「綜藝女王」朴娜勑（박나래）近期深陷霸凌醜聞與非法用藥爭議，人設徹底崩壞。而近日「職場霸凌」再傳出新的控訴內容，根據韓媒「韓京網」與「每日經濟新聞」綜合報導，朴娜勑的前經紀人們於2025年12月底向勞動部正式遞交陳情書，踢爆她在工作期間極其荒唐的職場霸凌行為，其中還涉及「車內不雅舉動」，細節曝光後，讓人更為震驚。

據「噓！星聞」引述韓媒報導指出，根據經紀人提交給首爾地方僱用勞動廳的陳情書顯示，去年12月在移動車輛中，朴娜勑與一名男性在後座進行「特定親密行為」。當時前座的經紀人被迫在密閉的車室空間內，全程「強迫性」地接受視覺與聽覺的衝擊。

經紀人憤怒表示，身為勞方在載送途中根本無法逃離工作崗位，朴娜勑此舉已嚴重構成職場霸凌。更誇張的是，控訴內容提到朴娜勑在過程中動作過激，多次猛力踢向駕駛座背，導致車輛劇烈晃動，讓正在開車的經紀人感到極度恐懼，險些引發連環車禍。

除了車內的離譜行徑，前經紀人們更揭露了朴娜勑私下「耍大牌」行為。指控內容包含長期積欠工作進度費、強迫經紀人代開處方箋（代領藥），甚至涉及接受名為「注射阿姨」的非法醫療行為。

為了追討賠償，前經紀人們已向法院申請對朴娜勑位於梨泰院的豪宅進行假扣押。首爾西部地方法院已於本月3日裁定准許，扣押金額高達1億韓元（約7萬美元）。此外，經紀人方更以特殊傷害、誹謗等罪名，正式向警方報案

醜聞爆發後，朴娜勑多年來建立的正面形象毀於一旦。她目前已宣布全面中斷演藝活動，並退出 MBC「我獨自生活」、tvN「驚人的星期六」等熱門節目。

面對指控，朴娜勑方也採取強硬姿態，向首爾龍山警察署反控兩名經紀人「恐嚇勒索」與「業務侵占」。朴娜勑主張，相關指控均為不實抹黑，是對方為了謀取金錢而設下的圈套。目前勞動廳預計於本月中旬傳喚檢舉人進行深入調查。

梨泰院

