南韓童顏美女產後回歸 隔11年攜手徐俊英浪漫復仇

記者陳慧貞／綜合報導
嚴賢璟產後回歸螢幕，在「勇敢無雙龍秀晶」中打破過往復仇劇典型角色形象。(圖／東森提供)
嚴賢璟產後回歸螢幕，在「勇敢無雙龍秀晶」中打破過往復仇劇典型角色形象。(圖／東森提供)

由嚴賢璟、徐俊英、權華夽、林珠銀主演，韓劇「勇敢無雙龍秀晶」講述夢想成為現代巨商的勇敢女性「龍秀晶」與吝嗇鬼「呂義州」一段熱血、扣人心弦的浪漫復仇故事。

39歲的嚴賢璟與小5歲車瑞元因演出MBC電視劇「第二任丈夫」相識後，2人從戲裡愛到戲外，2023年宣布結婚懷孕，「勇敢無雙龍秀晶」是嚴賢璟產後回歸螢幕的首部作品。劇中，她飾演知名電視購物主持人「龍秀晶」，以爽朗的性格逗樂觀眾，儘管擁有龐大的女性粉絲群，在感情方面卻是個糊塗蛋，甚至不敢直視自己喜歡的男性。

有「童顏美女」封號的嚴賢璟表示：「我一直想演出一個開朗活潑的角色，之前的作品也是MBC的日播劇，感覺就像回到家鄉，在熟悉的環境拍攝，壓力也小了很多。」戲裡，嚴賢璟詮釋的角色性格有話直說、酒量驚人還會爆粗口，堪稱「女漢子」典範。

徐俊英飾演「呂義州」是個節儉吝嗇之人，和患有智力障礙的母親相依為命，他努力生活、守護所愛之人，退伍後與龍秀晶意外相遇，儘管每次見面都爭吵不休，卻漸漸被對方吸引。徐俊英2004年拍攝南韓歌手尹健「分手吧」MV出道，飾演權相佑的少年時期，而後參與多部作品卻沒受到太多關注，直到2011年憑著電影「守望者」拿下新人獎，接著演出多部韓劇知名度漸增。

徐俊英與嚴賢璟在2013年曾合作過短劇「天狼星」，相隔多年再遇到，兩人簡單打聲招呼，很快就培養了默契，徐俊英透露自己對這部劇的決心，笑言「要成為MBC真正的兒子」，盼有更多作品找上門。

徐俊英在「勇敢無雙龍秀晶」中揭開身世謎，意外發現自己是財閥家的小兒子。(圖／東森...
徐俊英在「勇敢無雙龍秀晶」中揭開身世謎，意外發現自己是財閥家的小兒子。(圖／東森提供)

