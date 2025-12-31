「國寶」橫掃日刊體育6大獎 吉澤亮再奪影帝

吉澤亮以「國寶」第6度拿下日刊體育電影獎影帝。（取材自IMDb）

第38屆日刊體育電影獎公布得獎名單，日本 史上最賣座真人電影「國寶」成為最大贏家，橫掃六項大獎，並創下日刊體育電影獎歷史上同屆得獎最多作品的新紀錄。

「國寶」累計票房達181億日圓（約1億美元），不僅奪下最佳電影獎，導演李相日也榮獲最佳導演，吉澤亮第六度摘下最佳男主角，是史上最多紀錄；田中泯與瀧內公美則分別抱走最佳男女配角獎。飾演立花喜久雄少年時期的童星黑川想矢，更憑此片獲得石原裕次郎新人獎。

曾拍攝「扶桑花女孩」及「惡人」等作品的韓裔導演李相日透露，當初籌拍「國寶」時曾向多家電影公司提案，片長至少3小時、包含大量歌舞伎場面，預計製作費高達15億日圓，因此當時鮮少投資方願意接手。

吉澤亮談到拍攝過程，他表示，為了練習歌舞伎曾歷經痛苦時期，因自己與真正歌舞伎演員的表現差距甚大，不斷自問「究竟要怎麼跳才行」。他也坦言，雖然電影帶來許多首次體驗與外界讚美，如「恭喜你成為日本真人演出電影票房冠軍」，但他仍覺得這些榮耀應該屬於劇組。

另外，廣瀨鈴憑藉「群山淡影」奪得最佳女主角，她表示，25歲之後，對演員的責任感愈加明顯，也讓她感覺性格變得更加開朗。