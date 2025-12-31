我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

「國寶」橫掃日刊體育6大獎 吉澤亮再奪影帝

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吉澤亮以「國寶」第6度拿下日刊體育電影獎影帝。（取材自IMDb）
吉澤亮以「國寶」第6度拿下日刊體育電影獎影帝。（取材自IMDb）

第38屆日刊體育電影獎公布得獎名單，日本史上最賣座真人電影「國寶」成為最大贏家，橫掃六項大獎，並創下日刊體育電影獎歷史上同屆得獎最多作品的新紀錄。

「國寶」累計票房達181億日圓（約1億美元），不僅奪下最佳電影獎，導演李相日也榮獲最佳導演，吉澤亮第六度摘下最佳男主角，是史上最多紀錄；田中泯與瀧內公美則分別抱走最佳男女配角獎。飾演立花喜久雄少年時期的童星黑川想矢，更憑此片獲得石原裕次郎新人獎。

曾拍攝「扶桑花女孩」及「惡人」等作品的韓裔導演李相日透露，當初籌拍「國寶」時曾向多家電影公司提案，片長至少3小時、包含大量歌舞伎場面，預計製作費高達15億日圓，因此當時鮮少投資方願意接手。

吉澤亮談到拍攝過程，他表示，為了練習歌舞伎曾歷經痛苦時期，因自己與真正歌舞伎演員的表現差距甚大，不斷自問「究竟要怎麼跳才行」。他也坦言，雖然電影帶來許多首次體驗與外界讚美，如「恭喜你成為日本真人演出電影票房冠軍」，但他仍覺得這些榮耀應該屬於劇組。

另外，廣瀨鈴憑藉「群山淡影」奪得最佳女主角，她表示，25歲之後，對演員的責任感愈加明顯，也讓她感覺性格變得更加開朗。

日本

上一則

2天上2戲…侯明昊「自己打自己」 網笑：年度最忙古裝人

下一則

男團偶像疑毆打女私生粉 「抓頭、摔手機」畫面瘋傳

延伸閱讀

觀影說劇／法影帝菲利普科特林親赴北極 呵護妹妹追雪人

觀影說劇／法影帝菲利普科特林親赴北極 呵護妹妹追雪人
阿湯哥包場奏效「國寶」衝進奧斯卡15強

阿湯哥包場奏效「國寶」衝進奧斯卡15強
觀影說劇／陳曉東演活暖爸 「睡醒」抱回紫荊花影帝

觀影說劇／陳曉東演活暖爸 「睡醒」抱回紫荊花影帝
陳曉東「騙我一輩子」奪影帝 女兒朵朵驚喜客串 暌違22年合作吳孟達

陳曉東「騙我一輩子」奪影帝 女兒朵朵驚喜客串 暌違22年合作吳孟達

熱門新聞

劉嘉玲與兩隻愛犬Batman與Benjamin。(摘自Instagram)

劉嘉玲聖誕開趴曝光豪宅 愛犬相伴不見梁朝偉身影

2025-12-24 22:38
台藝人曹西平2天前才發文，孰料驚傳驟逝。圖／摘自曹西平的粉絲愛團

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

2025-12-29 17:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
曹西平猝逝，享壽66歲。(摘自臉書)

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

2025-12-29 20:14
陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
成龍是世界知名的武打明星。（美聯社）

成龍「窒息式教育」逼走房祖名：1年1次電話到完全不聯絡

2025-12-28 19:01

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世