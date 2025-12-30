Danielle被踢出 韓團NewJeans合體夢碎

NewJeans未來恐難再看到五人合體畫面。（取材自Instagram）

南韓 女團NewJeans 因為合約糾紛，遲遲未能進行演藝工作。由於法院判決她們還是得履行經紀公司的合約，成員們經過多方不斷協商後，公司ADOR官方近日證實，除了先前已經點頭的Hyein與Haerin外，Hanni選擇歸隊，Minji持續協商，而Danielle則直接解約。

經紀公司ADOR表示：「在『專屬合約效力確認訴訟』判決確定後，我們與Minji、Hanni、Danielle 以及三位成員的家人們進行了多次對話。」當中Hanni的家人特地來韓國，彼此透過多次深度交流，決定尊重法院判決回歸ADOR，Minji也持續和公司溝通中，希望雙方能達成共識。

但Danielle直接被ADOR宣布「難再共事」，即日起雙方解約，公司還直接說出重話：「對於造成這次糾紛情況，尤其是造成NewJeans成員變動和延遲回歸，Danielle的某位家人和閔熙珍 前代表必須負起重責，我們也將追究相關法律責任。」

外傳這位從中作梗的「家人」正是Danielle媽媽，如今女兒遭公司開除，恐將面臨天價違約金求償，未來單飛之路困難重重。ADOR放話，已向法院提交針對Danielle的違約金與損害賠償訴狀。雖然沒有公開違約金數字，但他們除了將依照專屬合約中既定的公式計算，還要加上藝人違反合約後，對公司實際造成的經濟損失。外界推估，Danielle恐面臨高達1080億韓元（約7517萬美元）的天價違約金。