韓女團NewJeans「五人完整體」夢碎 經紀公司：與Danielle解約

南韓女團NewJeans合約爭議，成員Danielle(中)遭經紀公司解約。(路透)

南韓 女團NewJeans 以「五人完整體」回歸的計畫宣告破局，經紀公司ADOR宣布與成員Danielle解約，Hanni回 規、Minji持續進行回歸協商。

另一方面，NewJeans另外兩位成員惠仁與Haerin已先行回歸ADOR。

ADOR於29日表示：「在『專屬合約有效確認訴訟』判決確定後，我們與 Minji、Hanni、Danielle，以及三位成員的家屬進行了多次深入對話。」ADOR 進一步說明：「Hanni與家人回顧過去發生的事情，並花時間以更客觀的角度看待整體狀況。經過真誠的溝通後，Hanni 決定尊重法院判決，選擇繼續與 ADOR 合作。」

然而，Danielle最終仍將與 ADOR 展開法律攻防。ADOR 表示：「就Danielle而言，我們判斷難以繼續以 NewJeans成員以其 ADOR所屬藝人的身分共同合作，因此本公司已於今日正式通知解除其專屬合約。」

ADOR同時補充：「對NewJeans回歸延宕負有重大責任的Danielle家屬其中一人、以及前代表閔熙珍 ，將追究其法律責任。」

ADOR也表示：「Minji目前仍與ADOR持續進行對話，雙方正為了加深相互理解而不斷展開討論。」