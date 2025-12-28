韓女團NewJeans「五人完整體」夢碎 經紀公司：與Danielle解約

我的頻道

世界新聞網／輯
南韓女團NewJeans合約爭議，成員Danielle(中)遭經紀公司解約。(路透)
南韓女團NewJeans合約爭議，成員Danielle(中)遭經紀公司解約。(路透)

南韓女團NewJeans以「五人完整體」回歸的計畫宣告破局，經紀公司ADOR宣布與成員Danielle解約，Hanni回　規、Minji持續進行回歸協商。

另一方面，NewJeans另外兩位成員惠仁與Haerin已先行回歸ADOR。

ADOR於29日表示：「在『專屬合約有效確認訴訟』判決確定後，我們與 Minji、Hanni、Danielle，以及三位成員的家屬進行了多次深入對話。」ADOR 進一步說明：「Hanni與家人回顧過去發生的事情，並花時間以更客觀的角度看待整體狀況。經過真誠的溝通後，Hanni 決定尊重法院判決，選擇繼續與 ADOR 合作。」

然而，Danielle最終仍將與 ADOR 展開法律攻防。ADOR 表示：「就Danielle而言，我們判斷難以繼續以 NewJeans成員以其 ADOR所屬藝人的身分共同合作，因此本公司已於今日正式通知解除其專屬合約。」

ADOR同時補充：「對NewJeans回歸延宕負有重大責任的Danielle家屬其中一人、以及前代表閔熙珍，將追究其法律責任。」

ADOR也表示：「Minji目前仍與ADOR持續進行對話，雙方正為了加深相互理解而不斷展開討論。」

NewJeans 閔熙珍 南韓

NBA／約柯奇低調看待聖誕大戰史詩紀錄 透露本季個人一大轉變

觀影說劇╱「計程車3」李帝勳大跳女團舞 拉高收視率

女團成員在台北殺人現場 目睹「地上全是血」嚇到做噩夢

俄異議女團「暴動小貓」遭莫斯科法院認定為極端組織

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

性感巨星碧姬芭杜驚傳離世 享耆壽91歲 馬克宏悼念：緬懷這位世紀傳奇

