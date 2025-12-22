我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

福原愛再婚迎第3胎 不認出軌遭打臉　

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
福原愛宣布再婚並且懷孕。(摘自微博)
福原愛宣布再婚並且懷孕。(摘自微博)

日本前桌球國手福原愛，2021年爆出與「橫濱男」的不倫戀震撼演藝圈，隨後結束與台灣桌球名將江宏傑5年婚姻，相關跨國官司更一路纏訟至2024年3月才正式落幕。昨(22)日再拋震撼彈，福原愛挺著孕肚接受專訪，首度親口證實，已於今年夏天與外界口中的「橫濱男」登記結婚，並迎來人生第三胎。

據日媒「女性SEVEN」報導，福原愛以孕婦身分受訪，證實與一路陪伴她的「A先生」在今年夏天正式成為夫妻。她坦言，當初交往時從未想過會再度步入婚姻，如今發展連自己都感到意外，但仍開心表示：「能為我們的家庭迎接新的生命，我真的很高興。」

報導中也提到，福原愛特別強調，她與現任丈夫是在與江宏傑離婚手續完成後，才正式開始交往，希望藉此釐清外界長年關注的時間點爭議。

不過「Smart FLASH」、「日刊體育」等日媒隨即整理完整時間線，指出相關說法仍存在落差。根據報導，福原愛於2016年9月與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並分別於2017年與2019年升格當爸媽；2021年1月她獨自返日後，婚變傳聞隨之浮現，同年3月便被拍到與「橫濱男」互動親密，戀情曝光，但直到2021年7月才正式與江宏傑達成離婚協議。

此外，2022年「橫濱男」前妻也曾出面爆料，指控福原愛早在2021年便介入她的婚姻；其間福原愛與江宏傑又因家人問題多次交鋒，最終直到2024年3月雙方才對外宣布和解。如今，福原愛再婚並懷孕的對象，正是當年引發爭議的「橫濱男」，也讓這段情史再度成為輿論焦點。

福原愛 江宏傑 日本

上一則

日本女星波瑠與高杉真宙結婚 公開婚紗照

下一則

貝克漢長子社群退追全家人 疑不滿母親維多利亞按讚

延伸閱讀

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使

反擊中國大使批高市 日媒：中國下令北京餐廳竊聽日大使
37歲福原愛證實再婚「橫濱男」挺孕肚開心迎第3胎

37歲福原愛證實再婚「橫濱男」挺孕肚開心迎第3胎
福原愛宣布再婚懷孕 前夫江宏傑發聲了

福原愛宣布再婚懷孕 前夫江宏傑發聲了
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
福原愛宣布再婚、懷孕，如今已把事業中心轉往中國。(取材自福原愛微博)

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

2025-12-21 19:50
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
2014年，羅伯雷納夫婦與兒子尼克(右)出席紐約頒獎晚宴影。(路透)

名導羅伯雷納與妻遭割喉 32歲兒子尼克被捕 無保釋羈押中

2025-12-15 19:14

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價