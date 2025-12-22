福原愛再婚迎第3胎 不認出軌遭打臉　

福原愛宣布再婚並且懷孕。(摘自微博)

日本 前桌球國手福原愛 ，2021年爆出與「橫濱男」的不倫戀震撼演藝圈，隨後結束與台灣桌球名將江宏傑 5年婚姻，相關跨國官司更一路纏訟至2024年3月才正式落幕。昨(22)日再拋震撼彈，福原愛挺著孕肚接受專訪，首度親口證實，已於今年夏天與外界口中的「橫濱男」登記結婚，並迎來人生第三胎。

據日媒「女性SEVEN」報導，福原愛以孕婦身分受訪，證實與一路陪伴她的「A先生」在今年夏天正式成為夫妻。她坦言，當初交往時從未想過會再度步入婚姻，如今發展連自己都感到意外，但仍開心表示：「能為我們的家庭迎接新的生命，我真的很高興。」

報導中也提到，福原愛特別強調，她與現任丈夫是在與江宏傑離婚手續完成後，才正式開始交往，希望藉此釐清外界長年關注的時間點爭議。

不過「Smart FLASH」、「日刊體育」等日媒隨即整理完整時間線，指出相關說法仍存在落差。根據報導，福原愛於2016年9月與江宏傑結婚，婚後定居台灣，並分別於2017年與2019年升格當爸媽；2021年1月她獨自返日後，婚變傳聞隨之浮現，同年3月便被拍到與「橫濱男」互動親密，戀情曝光，但直到2021年7月才正式與江宏傑達成離婚協議。

此外，2022年「橫濱男」前妻也曾出面爆料，指控福原愛早在2021年便介入她的婚姻；其間福原愛與江宏傑又因家人問題多次交鋒，最終直到2024年3月雙方才對外宣布和解。如今，福原愛再婚並懷孕的對象，正是當年引發爭議的「橫濱男」，也讓這段情史再度成為輿論焦點。