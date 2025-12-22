我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

罕談3歲兒… 玄彬揭愛上孫藝真心路歷程：自然而然 　

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
玄彬罕見公開談論家庭生活。（取材自微博）
玄彬罕見公開談論家庭生活。（取材自微博）

韓星玄彬孫藝真韓劇「愛的迫降」假戲真愛於2022年結婚，婚後育有一子，兩人對家庭生活一向低調保護。近日玄彬罕見談及家庭生活，首度分享對3歲兒子的父愛心情，溫柔又真實的一面引發關注。

玄彬日前在YouTube節目「妖精在炯」中，與主持人鄭在炯展開輕鬆對談。鄭在炯笑說，日前曾看過孫藝真分享的兒子照片，忍不住驚呼：「真的嚇到，我從沒見過長得這麼像漫畫角色的寶寶。」對此，玄彬立刻笑著回應：「所以我今天乾脆不帶手機來，完全不打算炫耀。」

被問到面對這麼可愛的兒子時是什麼感覺，玄彬露出爸爸專屬微笑，表示自己其實只是個很普通的父親，「現在就算嚴格一點，他應該也聽不太懂，只會想『爸爸在說什麼？』，所以現在就只是覺得他真的太可愛了。」

節目中，鄭在炯也拋出假設性問題：「如果有一天兒子說想從童星開始，將來當演員，你會怎麼想？」玄彬先是立刻搖頭表示：「我現在還不想去想這件事。」隨後又笑著補一句：「不過，好像還是需要一點時間思考。」逗趣反應讓現場氣氛輕鬆不少。

當被問及何時愛上孫藝真時，玄彬說：「並沒有什麼特定的時刻。我覺得就像水滲進來一樣，時間慢慢流逝。我們在合作拍攝期間聊天，就像衣服被水浸濕一樣，自然而然就喜歡上了她；我並沒有刻意去想，一切都是水到渠成，很自然而然。」

當被問及是否願意再次與孫藝真合作時，玄彬回答說：「我很想和她再合作，但拍不了像『愛的迫降』那樣的劇。如果有其他合適的故事，我非常願意嘗試。」他表示，考慮過一些題材，覺得一對突然鬧矛盾的夫妻的故事會很有趣，像「史密斯任務」那樣的也挺有意思的。如果還有其他有趣適合的題材，都可以考慮。

玄彬 孫藝真 韓劇

上一則

觀影說劇╱「計程車3」李帝勳大跳女團舞 拉高收視率

下一則

楊丞琳手術後現身會粉絲 一度哽咽：我真的挺好的

延伸閱讀

玄彬罕談3歲兒「臉蛋像漫畫」 稱愛孫藝真「像被水浸濕」

玄彬罕談3歲兒「臉蛋像漫畫」 稱愛孫藝真「像被水浸濕」
「狙擊蝴蝶」轉型 陳妍希：看了「請吃飯漂亮姐姐」想拍姐弟戀

「狙擊蝴蝶」轉型 陳妍希：看了「請吃飯漂亮姐姐」想拍姐弟戀
孫藝真封后「像飄在雲端」甜曬與玄彬拍的人生四格

孫藝真封后「像飄在雲端」甜曬與玄彬拍的人生四格
青龍獎／孫藝真奪影后 喊玄彬本名：我世上最愛的男人

青龍獎／孫藝真奪影后 喊玄彬本名：我世上最愛的男人

熱門新聞

陳百祥與黃杏秀夫妻恩愛似小情人。（取材自微博）

自己決定何時告別…無兒女、父母逝 76歲資深影星認接受安樂死

2025-12-18 06:00
67歲的湯鎮業放棄名利場的光環，在青島開茶餐廳一待就20年。（取材自青島新聞客戶端）

67歲湯鎮業青島生活20年 「很幸福 香港根本比不了」

2025-12-14 01:04
楊冪(右)大學時期的舊照突然在網上瘋傳。(取材自微博)

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

2025-12-17 07:00
李晨穿著粉紅滑雪裝被捕獲。(取材自微博)

范冰冰前男友驚爆斷崖式蒼老 李晨被捕獲「腫臉雙下巴見客」

2025-12-16 19:12
陳曉(左)和陳妍希今年2月宣布離婚。（取材自微博）

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

2025-12-18 00:50
26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

王祖賢「26歲盛世美顏」再現 生日私照流出 驚喜同框前男友齊秦

2025-12-14 18:12

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費