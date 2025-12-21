玄彬罕談3歲兒「臉蛋像漫畫」 稱愛孫藝真「像被水浸濕」

我的頻道

記者陳穎／即時報導
南韓男星玄彬在YouTube節目「妖精在炯」罕見談家事。圖為玄彬2024年9月8日在加拿大多倫多參加多倫多電影節。（路透）

南韓男星玄彬與女星孫藝真韓劇「愛的迫降」假戲真愛於2022年結婚，婚後育有一子，兩人對家庭生活一向低調保護。近日玄彬罕見談及家庭生活，首度分享對3歲兒子的父愛心情，溫柔又真實的一面引發關注。

玄彬在21日公開的YouTube節目「妖精在炯」中，與主持人鄭在炯展開輕鬆對談。鄭在炯笑說，日前曾看過孫藝真分享的兒子照片，忍不住驚呼：「真的嚇到，我從沒見過長得這麼像漫畫角色的寶寶。」對此，玄彬立刻笑著回應：「所以我今天乾脆不帶手機來，完全不打算炫耀。」

被問到面對這麼可愛的兒子時是什麼感覺，玄彬露出爸爸專屬微笑，表示自己其實只是個很普通的父親，「現在就算嚴格一點，他應該也聽不太懂，只會想『爸爸在說什麼？』，所以現在就只是覺得他真的太可愛了。」

節目中，鄭在炯也拋出假設性問題：「如果有一天兒子說想從童星開始，將來當演員，你會怎麼想？」玄彬先是立刻搖頭表示：「我現在還不想去想這件事。」隨後又笑著補一句：「不過，好像還是需要一點時間思考。」逗趣反應讓現場氣氛輕鬆不少。

當被問及何時愛上孫藝真時，玄彬說：「並沒有什麼特定的時刻。我覺得就像水滲進來一樣，時間慢慢流逝。我們在合作拍攝期間聊天，就像衣服被水浸濕一樣，自然而然就喜歡上了她；我並沒有刻意去想，一切都是水到渠成，很自然而然。」

當被問及是否願意再次與孫藝真合作時，玄彬回答說：「我很想和她再合作，但拍不了像『愛的迫降』那樣的劇。如果有其他合適的故事，我非常願意嘗試。」他表示，考慮過一些題材，覺得一對突然鬧矛盾的夫妻的故事會很有趣，像「史密斯任務」那樣的也挺有意思的。如果還有其他有趣適合的題材，都可以考慮。

