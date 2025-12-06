觀影說劇╱殿堂級神作 「天使之卵」動畫40周年4K版重映

「天使之卵」描述一名少女守護著神秘巨蛋，與追尋夢中巨鳥而來到荒廢城市的少年，產生微妙牽繫。（圖／甲上娛樂提供）

由「攻殼機動隊」動畫大師押井守執導、「Final Fantasy」系列美術指導天野喜孝聯手打造的殿堂級經典神作「天使之卵」，被譽為影史上最神祕、最美、最難以複製的傳奇動畫，在問世40周年終於以全新4K規格重生。

全片由押井守親自監修，除了以4K重新修復，並首度打造杜比全景聲（Dolby Atmos）音效版本，細節、光影、空間感皆全面提升，不僅在日本 掀起廣大迴響，更獲選今年坎城影展 「坎城經典」單元世界首映，以跨越時代的藝術價值再度驚豔全球。

1985年推出的「天使之卵」是押井守第一部完全原創的長篇動畫，作品以極簡語言、稀少對白與冷冽單色調構圖，刻畫出如夢似幻又如廢墟般的世界觀。雖然當年僅以OVA形式及少數戲院限定放映，但其獨特精神與哲學思考，成為許多創作者的啟蒙原點，也奠定押井守在世界動畫史中的大師地位。

本次4K修復由押井守全程監修，從原始35mm底片重新掃描，完成4K HDR影像與Dolby Cinema對應規格。他分享首次看到修復完成的版本時的震撼感受：「過去戲院或錄影帶時代，太多細節都看不清楚，暗部幾乎全被吃掉。這次終於能清楚看到當時團隊在沒有數位工具的年代，竟完成了那麼精緻的工作，我真的只有滿滿的感謝。」

押井守表示，影像與聲音細節重現的豐富程度，使「天使之卵」得以以最接近最初構想的姿態，再度呈現在觀眾眼前，對他而言意義非凡。「天使之卵」另一個傳奇，是押井守與世界級藝術家天野喜孝的合作。

當時年僅33歲的天野喜孝，以蒼白細膩、孤絕優雅的筆觸，為全片構築出極具靈性的視覺風格，從角色、場景、到陰鬱又神秘的末世氛圍，都成為後世藝術、動畫、遊戲無數作品致敬的靈感源頭，其獨特美學後來也影響「Final Fantasy」系列，以及國際藝術與流行文化領域，40年後再看，「天使之卵」依舊散發著強烈的純粹美學力量。