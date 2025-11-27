韓星曹寶兒結婚一年傳喜訊 挺孕肚明年初當媽

南韓女星曹寶兒懷孕，預產期在明年初。（取材自Instagram）

34歲的南韓 女星曹寶兒，在去年底低調嫁給圈外男友後，近日再度傳出令人振奮的「雙喜臨門」消息。所屬經紀公司 XYZ Studio 證實，曹寶兒已懷有身孕，預計在明年年初迎接新生命的誕生。

綜合韓媒報導，曹寶兒去年10月在首爾舉行非公開婚禮，只邀請親友到場，婚訊的消息曝光後不久，立刻喜獲一票祝福。如今，她所屬經紀公司XYZ Studio再度發聲報喜，宣布曹寶兒懷孕，同時也不忘向一路支持她的粉絲們致謝，霸氣承諾，曹寶兒的演藝生涯絕不會因懷孕而中斷，XYZ Studio透過聲明表示：「她（曹寶兒）在回歸後也將以更好的演技回報大家。」

目前，曹寶兒已進入懷孕中期，繼今年5月與李宰旭合作的韓劇 「吞金」播出後，她正暫時停工，專心調養身體、期待寶寶的降臨。

儘管沉浸在即將為人母的喜悅中，曹寶兒的演藝事業卻面臨一樁棘手難題。此前，曹寶兒與金秀賢 主演新劇「山寨人生」，該劇原定4月播出，但由於受到男方感情風波的影響，官方宣布延期播出，而曹寶兒也被部分人士視為「金秀賢爭議的最大受害者」。