與鄭雨盛香港合體 玄彬笑喊必看「韓國製造」：我很帥
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025 Disney+原創內容發布會在香港迪士尼樂園酒店登場，來自14個地區400家媒體共赴盛會，兩大男神玄彬、鄭雨盛為韓劇「韓國製造」造勢現身，池昌旭、都暻秀也為「操縱遊戲」站台，池昌旭和今田美櫻合作新劇「Merry, Berry, Love」首度揭露細節；星達拓娛樂男團Travis Japan則派出成員松田元太、中村海人應戰，現場星光雲集。玄彬一現身更是引起高分貝尖叫，一度嚇到玄彬，他驚喜回應「哇嗚」。
玄彬和鄭雨盛自帶男神光芒，前者飾演對富與權力懷抱野心的男人，後者則是與之對抗的正義檢察官，2人一容光煥發、一頹廢成熟造型現身，現場尖叫聲不斷，談到「韓國製造」必看的原因，玄彬露出迷人笑容說：「因為我很帥，先看再說吧。」鄭雨盛則說：「因為故事很有趣。」
為何會接下該劇？玄彬表示：「在加入時代背景與虛構元素後，形成了全新且紮實的故事，這是我決定出演這部作品的最大原因。」他也提到：「每個角色都有屬於自己的故事，也有共同點。最精彩的部分是，在各自的欲望衝突中產生的情感，希望觀眾能透過劇集去欣賞與享受。」
玄彬和該劇導演禹民鎬是繼電影「哈爾濱」後再度合作，這次回歸小銀幕，導演說：「我和玄彬在『哈爾濱』培養了默契，也常一起吃飯、喝一杯，也討論過是否能創造出劇本以外的更多東西。」玄彬則表示：「能以劇集而不是電影的形式再次與導演合作讓我很開心。希望大家在冬天能享受我們的作品。導演決斷力很快，只要他滿意就會給OK，拍攝時得配合也非常好。」
上一則
辛芷蕾是最佳推薦官 回鶴崗擼串上熱搜 網友紛問哪家？
下一則
FB留言