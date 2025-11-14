與鄭雨盛香港合體 玄彬笑喊必看「韓國製造」：我很帥

我的頻道

記者梅衍儂╱綜合報導
「韓國製造」導演禹民鎬（左起）、鄭雨盛、玄彬、禹棹奐現身Disney+原創發布會。(記者梅衍儂／攝影)
「韓國製造」導演禹民鎬（左起）、鄭雨盛、玄彬、禹棹奐現身Disney+原創發布會。(記者梅衍儂／攝影)

2025 Disney+原創內容發布會在香港迪士尼樂園酒店登場，來自14個地區400家媒體共赴盛會，兩大男神玄彬、鄭雨盛為韓劇「韓國製造」造勢現身，池昌旭、都暻秀也為「操縱遊戲」站台，池昌旭和今田美櫻合作新劇「Merry, Berry, Love」首度揭露細節；星達拓娛樂男團Travis Japan則派出成員松田元太、中村海人應戰，現場星光雲集。玄彬一現身更是引起高分貝尖叫，一度嚇到玄彬，他驚喜回應「哇嗚」。

玄彬和鄭雨盛自帶男神光芒，前者飾演對富與權力懷抱野心的男人，後者則是與之對抗的正義檢察官，2人一容光煥發、一頹廢成熟造型現身，現場尖叫聲不斷，談到「韓國製造」必看的原因，玄彬露出迷人笑容說：「因為我很帥，先看再說吧。」鄭雨盛則說：「因為故事很有趣。」

為何會接下該劇？玄彬表示：「在加入時代背景與虛構元素後，形成了全新且紮實的故事，這是我決定出演這部作品的最大原因。」他也提到：「每個角色都有屬於自己的故事，也有共同點。最精彩的部分是，在各自的欲望衝突中產生的情感，希望觀眾能透過劇集去欣賞與享受。」

玄彬和該劇導演禹民鎬是繼電影「哈爾濱」後再度合作，這次回歸小銀幕，導演說：「我和玄彬在『哈爾濱』培養了默契，也常一起吃飯、喝一杯，也討論過是否能創造出劇本以外的更多東西。」玄彬則表示：「能以劇集而不是電影的形式再次與導演合作讓我很開心。希望大家在冬天能享受我們的作品。導演決斷力很快，只要他滿意就會給OK，拍攝時得配合也非常好。」

鄭雨盛走頹廢風，不減男神丰采。（圖／迪士尼提供）
鄭雨盛走頹廢風，不減男神丰采。（圖／迪士尼提供）
玄彬魅力驚人。（圖／迪士尼提供）
玄彬魅力驚人。（圖／迪士尼提供）

