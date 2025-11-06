觀影説劇╱「吸血鬼」吉澤亮脫了 看到關口肌肉喊絕望

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
當已經瘋狂操肌的吉澤亮（左）看到同樣一身肌肉的關口Mandy（右）後，讓他崩潰到大喊絕望。（圖／采昌提供）
改編自人氣漫畫的喜劇「電影版吸吸吸吸吸血鬼」，由「國寶」男主角吉澤亮主演，片中徹底解放肉體，瘋狂演繹中二吸血鬼「森蘭丸」。為了詮釋日本難得一見的吸血鬼角色，他相當重視外型要貼近原作，並符合自己的身體線條，因此他自主對造型提出細緻要求，從服裝、耳朵大小到頭髮長度都非常講究。

由於他所飾演的吸血鬼，在漫畫中擁有結實身材，尤其角色在片中有多場澡堂泡澡戲，甚至還有大銀幕全裸演出，為了展現好身材，他特別增肌重訓，沒想到卻在片場看見飾演「肌肉腦老大」的關口Mandy後，被他一身健壯肌肉嚇到大喊：「簡直絕望。」兩大帥哥在片中狂秀肌肉，勢必讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

由於「電影版吸吸吸吸吸血鬼」角色眾多，導演濱崎慎治為了讓他們的出場更加有趣，因此採用音樂劇或饒舌等音樂形式，將對該角色的說明融入歌曲當中。吉澤亮也為此開口獻唱角色專屬歌曲，更花費多時練唱，他回憶：「這首歌承載森蘭丸過去的人生與對李仁的情感，所以我很注意要用『森蘭丸』的聲音詮釋，包括呼喚名字的語氣與情緒。」

一提到困難之處，他也自爆：「音太高了！我一邊唱，一邊覺得根本唱不上去，結果錄了好多次，聲音破了又破，一直唱到我音上去為止，真的是相當艱難的錄音過程。」而歌曲成品的帥氣程度，也讓他特別向觀眾呼籲：「整首歌很帥，我很喜歡，但特別是唱到李仁的部分，我充分表現森蘭丸對李仁血液的渴望。希望大家一定要仔細聽，這應該是我生涯中第一次唱歌唱得那麼性感。」

「電影版吸吸吸吸吸血鬼」劇情描述在澡堂「戀之湯」工作的森蘭丸（吉澤亮飾演），其實是一名活了450年的吸血鬼。為了追尋世上最稀有、最美味的「18歲處男之血」，他一邊默默守護著澡堂老闆的兒子李仁（板垣李光人飾演），一邊悄悄覬覦著他的血液。某天，蘭丸震驚地發現李仁竟對同班同學葵（原菜乃華飾演）一見鍾情！眼看李仁的童貞危在旦夕，蘭丸決定展開一場「不讓童貞失守」的作戰，沒想到，當蘭丸試圖說服葵時，竟意外被這位熱愛吸血鬼的少女倒追。就在情況急轉直下之際，誓言要獵殺吸血鬼的坂本（滿島真之介飾演），以及葵的肌肉猛男老哥弗蘭肯（關口Mandy飾演）也陸續登場，讓事態更加混亂。就在誤會接連不斷、戀愛局勢愈加失控的時候，蘭丸的宿敵，也是他同為吸血鬼的哥哥森長可（真榮田郷敦飾演），也正悄悄地逼近…。

吉澤亮以「國寶」晉身「百億票房男星」，更在本片大展變色龍演技，更徹底解放肉體。（...
吉澤亮為了詮釋吸血鬼角色，他相當重視外型要貼近原作，並對造型提出細緻要求。圖／采...
