日本天團「嵐」無預警爆2026解散 將辦告別巡演

嵐最終決定讓團體走入歷史。（取材自Instagram）

日本 天團嵐（ARASHI）中止活動4年半，6日無預警宣布確定要正式解散。五名團成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤重新齊聚，親自透過影片向粉絲報告，明年將舉行最後一次巡演，預計在巡演結束後，正式讓「嵐」走入歷史。

成員們表示，在暫停活動前的最後一年，由於疫情 的影響，本來預計要舉行的演出無法如期進行。「為了能直接向一直以來支持我們的粉絲們表達感激之情，我們五人決定再度聚首，以『嵐』的身分，朝著明年春季舉行巡迴演唱會的目標開始行動」。

櫻井翔提到，雖然也討論過成立新公司，但最終他們決定與共同奮鬥20多年的工作人員一起完成最後一次巡演。「同時，我們也決定以這次巡迴為契機，正式結束作為『嵐』的活動」。

其實從大約一年半前開始，五名成員就多次尋找合適的時機聚在一起，反覆討論「是否再次以嵐的身分活動」。「然而，隨著周圍環境的改變，我們各自的生活也與過去不同了，要達成共識並非易事」。最後他們共同的結論，就是再一次聚在一起舉辦一場『嵐』的演唱會，實現因疫情未能完成的心願，也就是親自向粉絲表達感謝之情。

而為了感謝在暫停活動期間仍沒有退出官方後援會的粉絲，最後一次巡演將優先開放給現有的粉絲俱樂部會員，也暫時招收新會員。因為確定解散，官方粉絲俱樂部也將在2026年5月底結束。