我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃石公園7死8傷車禍 警方確定是「皮卡越線」肇事

金賽綸家人公布她國二就和金秀賢發生關係 還拍性愛照

日本天團「嵐」無預警爆2026解散 將辦告別巡演

記者李姿瑩／綜合報導
嵐最終決定讓團體走入歷史。（取材自Instagram）
嵐最終決定讓團體走入歷史。（取材自Instagram）

日本天團嵐（ARASHI）中止活動4年半，6日無預警宣布確定要正式解散。五名團成員大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤重新齊聚，親自透過影片向粉絲報告，明年將舉行最後一次巡演，預計在巡演結束後，正式讓「嵐」走入歷史。

成員們表示，在暫停活動前的最後一年，由於疫情的影響，本來預計要舉行的演出無法如期進行。「為了能直接向一直以來支持我們的粉絲們表達感激之情，我們五人決定再度聚首，以『嵐』的身分，朝著明年春季舉行巡迴演唱會的目標開始行動」。

櫻井翔提到，雖然也討論過成立新公司，但最終他們決定與共同奮鬥20多年的工作人員一起完成最後一次巡演。「同時，我們也決定以這次巡迴為契機，正式結束作為『嵐』的活動」。

其實從大約一年半前開始，五名成員就多次尋找合適的時機聚在一起，反覆討論「是否再次以嵐的身分活動」。「然而，隨著周圍環境的改變，我們各自的生活也與過去不同了，要達成共識並非易事」。最後他們共同的結論，就是再一次聚在一起舉辦一場『嵐』的演唱會，實現因疫情未能完成的心願，也就是親自向粉絲表達感謝之情。

而為了感謝在暫停活動期間仍沒有退出官方後援會的粉絲，最後一次巡演將優先開放給現有的粉絲俱樂部會員，也暫時招收新會員。因為確定解散，官方粉絲俱樂部也將在2026年5月底結束。

疫情 日本

上一則

楊紫瓊嚴重受傷差點癱瘓 名導現身助重燃鬥志

下一則

60歲妮可基嫚、57歲珊卓布拉克影后聯手 回歸「超異能快感2」

延伸閱讀

日本偶像團體「嵐」2026年春天告別演唱會後解散

日本偶像團體「嵐」2026年春天告別演唱會後解散
拒給日本特別待遇 外媒曝：美僅願討論14%特定國家關稅

拒給日本特別待遇 外媒曝：美僅願討論14%特定國家關稅
2021年至今 邊境查驗豬肉無不合格 超標萊牛銷毀6批

2021年至今 邊境查驗豬肉無不合格 超標萊牛銷毀6批
日本兒童節 東京鐵塔與晴空塔鯉魚旗飄揚

日本兒童節 東京鐵塔與晴空塔鯉魚旗飄揚

熱門新聞

林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00
孫儷和老公親手替女兒製作11歲生日蛋糕。（取材自微博）

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜

2025-05-03 21:12

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵