「南韓金球獎」朴寶劍、IU「苦盡柑來」搶百想帝后 文素利遺珠

IU和朴寶劍以「苦盡柑來遇見你」入圍視后和視帝。(圖／Netflix提供)

第61屆百想藝術大賞7日公布入圍，被網友封為「人生最神劇」的「苦盡柑來遇見你」大豐收，IU、朴寶劍雙雙入圍最佳男女主角，兩人對強的對手就是夯劇「背著善宰跑」邊佑錫和金惠奫。

視后入圍包括「苦盡柑來遇見你」IU、「正年」金泰梨、「無聲蛙鳴」高旻示、「背著善宰跑」金惠奫，「好搭檔」張娜拉；百想視帝「苦盡柑來遇見你」朴寶劍、「外傷重症中心」朱智勛、「如此親密的背叛者」韓石圭等人，都是強者中的強者。

今年百想「電視部門」正式更名為「放送部門」，將審查範圍從3家地面波電視台擴大到有線、綜合頻道、OTT等，廉惠蘭以「苦盡柑來遇見你」入圍最佳女配角，文素利和朴海俊都沒有入圍，而是飾演渣夫的崔代勳入圍最佳男配角。

第61屆百想藝術大賞 部分入圍名單

最佳電視劇：

背著善宰跑（tvN）

玉氏夫人傳（JTBC）

如此親密的背叛者（MBC）

外傷重症中心（Netflix ）

苦盡柑來遇見你（Netflix）

男子最優秀演技獎：

朴寶劍／苦盡柑來遇見你

邊佑錫／背著善宰跑

李浚赫／好或壞的東載

朱智勛／外傷重症中心

韓石圭／如此親密的背叛者

女子最優秀演技獎：

高旻示／無聲蛙鳴

金泰梨／正年

金惠奫／背著善宰跑

IU／苦盡柑來遇見你

張娜拉／好搭檔

男配角獎：

金俊翰／好搭檔

盧載沅／魷魚遊戲 2

尹敬浩／外傷重症中心

崔代勳／苦盡柑來遇見你

玄奉植／好或壞的東載

女配角獎：

金國熙／家族計劃

金才禾／玉氏夫人傳

廉惠蘭／苦盡柑來遇見你

吳京華／正年

鄭恩彩／正年