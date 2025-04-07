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「南韓金球獎」朴寶劍、IU「苦盡柑來」搶百想帝后 文素利遺珠

記者陳穎／即時報導
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IU和朴寶劍以「苦盡柑來遇見你」入圍視后和視帝。(圖／Netflix提供)
IU和朴寶劍以「苦盡柑來遇見你」入圍視后和視帝。(圖／Netflix提供)

第61屆百想藝術大賞7日公布入圍，被網友封為「人生最神劇」的「苦盡柑來遇見你」大豐收，IU、朴寶劍雙雙入圍最佳男女主角，兩人對強的對手就是夯劇「背著善宰跑」邊佑錫和金惠奫。

視后入圍包括「苦盡柑來遇見你」IU、「正年」金泰梨、「無聲蛙鳴」高旻示、「背著善宰跑」金惠奫，「好搭檔」張娜拉；百想視帝「苦盡柑來遇見你」朴寶劍、「外傷重症中心」朱智勛、「如此親密的背叛者」韓石圭等人，都是強者中的強者。

今年百想「電視部門」正式更名為「放送部門」，將審查範圍從3家地面波電視台擴大到有線、綜合頻道、OTT等，廉惠蘭以「苦盡柑來遇見你」入圍最佳女配角，文素利和朴海俊都沒有入圍，而是飾演渣夫的崔代勳入圍最佳男配角。

第61屆百想藝術大賞 部分入圍名單

最佳電視劇：

背著善宰跑（tvN）

玉氏夫人傳（JTBC）

如此親密的背叛者（MBC）

外傷重症中心（Netflix

苦盡柑來遇見你（Netflix）

男子最優秀演技獎：

朴寶劍／苦盡柑來遇見你

邊佑錫／背著善宰跑

李浚赫／好或壞的東載

朱智勛／外傷重症中心

韓石圭／如此親密的背叛者

女子最優秀演技獎：

高旻示／無聲蛙鳴

金泰梨／正年

金惠奫／背著善宰跑

IU／苦盡柑來遇見你

張娜拉／好搭檔

男配角獎：

金俊翰／好搭檔

盧載沅／魷魚遊戲2

尹敬浩／外傷重症中心

崔代勳／苦盡柑來遇見你

玄奉植／好或壞的東載

女配角獎：

金國熙／家族計劃

金才禾／玉氏夫人傳

廉惠蘭／苦盡柑來遇見你

吳京華／正年

鄭恩彩／正年

Netflix 魷魚遊戲

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