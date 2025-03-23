觀影說劇／相米慎二最暖作重登大銀幕 「夏之庭」凝視死亡

「夏之庭」被譽為導演相米慎二最溫暖動人的電影。（圖／中影提供）

以「水手服與機關槍」、「颱風俱樂部」、「搬家」等電影聞名的日本 導演相米慎二，不僅在影視圈影響深遠，更令眾多優秀演員與導演致敬與懷念。1994年的「夏之庭」是他生涯後期重要代表作之一，深刻描繪少年成長與死亡之間微妙的情感，更被譽為導演「最溫暖動人的電影」，時隔30年4K數位修復版出土，要讓觀眾再次感受相米慎二鏡頭語言的獨特魅力。

「夏之庭」改編自日本作家湯本香樹實的同名小說，該書曾榮獲「日本兒童文學新人獎」，是日本極具代表性的經典兒童文學之一。相米慎二大膽起用三位毫無演出經驗的素人小演員，搭配昭和時代演技派巨星三國連太郎，展現出動人真摯的情感對比。三國連太郎融入自己二戰的切身回憶，以渾厚而細膩的演技，完美詮釋老人的生命歷程，為電影注入豐富的情感層次。

相米慎二以獨特的長鏡頭運用和內斂的敘事風格，透過孩童與老人的視角，探索「死亡」的意涵，反思老年照護及對死亡的樣貌。庭院裡盛開的波斯菊，象徵著生命的延續與希望，療癒觀眾心靈，畫面在溫暖中更帶著一絲難以言喻的哀愁。

電影「夏之庭4K數位修復版」故事講述盛夏午後的神戶港邊，小學生山下與死黨河邊、木山因參加喪禮，對「死亡」產生好奇。三人在暑假期間闖入一戶老屋，暗中觀察獨居老人，想見證他離世的瞬間。老人起初反感，卻逐漸習慣孩子們的陪伴。隨著庭院波斯菊盛開，老人打開心扉，說出埋藏多年不堪回首的遺憾往事。