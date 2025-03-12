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D社出手了 確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係 真相曝光

記者梅衍儂／即時報導
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金秀賢（右）和被爆出親吻金賽綸的照片。（取材自YouTube）
金秀賢（右）和被爆出親吻金賽綸的照片。（取材自YouTube）

韓星金秀賢和已故女星金賽綸的新聞越演越烈，韓媒爆料他和金賽綸未成年就交往，雖然金秀賢一方稱都是「虛假報導」，並表示要採取法律行動，但隨著越來越多的私密照曝光，金秀賢和金賽綸的過往也漸漸浮上檯面。而南韓第一狗仔「Dispatch」也出手了，D社表示「透過多種管道確認了兩人的關係，比起『虛假』，有更多證言表明這更接近『事實』」，更指出一位與金秀賢親近的知情人士透露「因為金賽綸的年齡問題，絕對無法公開承認戀情」。

自媒體「橫豎研究所」指出，金秀賢幫金賽綸還了酒駕肇事的7億（韓圓，下同，約48萬美元）債務，但之後寄出信函要告金賽綸，要求她還錢，「Dispatch」詢問金秀賢經紀公司Gold Medalist關於債務的問題。Gold Medalist說：「『獵犬』製作公司因酒駕事故向金賽綸索賠7億，公司當時代付了該筆款項。公司本就無意向金賽綸追討這筆錢。但從法律角度來看，公司仍需履行基本的文件程序，以避免公司內部發生『背信問題』。」

D社問當時是否有告知金賽綸這只是「形式上的程序」，Gold Medalist表示：「據了解，當時的經紀人已經向她解釋了這一點，並告知這只是必要的法律手續。」D社認為，金賽綸顯然受到了內容證明的壓力，甚至向金秀賢發送了求助訊息，Gold Medalist反駁：「我們當時就已經告知她，不會強制要求她還款，而是等她有收入或經濟寬裕後再償還。」

D社問金賽綸最終支付了多少賠償金？Gold Medalist：「她的事故車輛因無法維修，最終以3500萬售出。除此之外，公司未再收取任何款項。」

但根據「Dispatch」的調查，金賽綸並非毫無作為。她曾將在「Golden S」的投資收益用於支付部分廣告合約的違約金。金賽綸已經盡了自己所能，賣車、變賣資產，總計支付了超過2億的賠償金。而Gold Medalist對此完全知情，甚至明知她無力償還，卻仍然寄出「內容證明」，D社認為，這難以單純以「法律程序」來解釋。

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