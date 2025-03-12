再爆與金賽綸「親密貼臉照」 金秀賢二度發聲明了

金秀賢陷入已故女星金賽綸的負面新聞中。（取材自Instagram）

南韓 已故女星金賽綸 去年po出和金秀賢 親密貼臉合照、又選擇在金秀賢今年2月16日生日離開人世，自媒體「橫豎研究所」爆料2人交往、金錢糾紛，金秀賢經紀公司Gold Medalist全數否認並強硬喊告，11日「橫豎研究所」再爆金秀賢和金賽綸的親吻照，金秀賢一方態度趨低調，12日再次表明立場，表示「先前傳達的官方立場沒有任何改變」。

「橫豎研究所」指出金賽綸酒駕出事後，金秀賢曾出7億韓元幫她還債，分手後要求女方返還，導致金賽綸崩潰。Gold Medalist駁斥此說法，否認金秀賢曾和未成年的金賽綸交往，並表示要採取法律行動。

昨「橫豎研究所」加碼爆料，公開了金賽綸媽媽的聲明：「再次提到這個已不在我身邊孩子，是為了挽回名譽，並不是為了獲得什麼，也不是為了挑起紛爭，我只想要她生前演技受到認可的名譽被大家記住，不是要成為誰茶餘飯後的話題，請幫我恢復她作為演員的生前名譽。」同時也公開金賽綸生前傳給金秀賢的求救示弱訊息，內容提及收到被告的信函「你說過會給我足夠的時間，我會努力復出一點一點還你的，哪怕每個款項只還百分之幾，我不是不還，但如果你現在就要跟我要7億，我真的做不到，我不是不做，是做不到，有必要上法院嗎？救救我吧！求求你，給我一點時間。」

對此，11日晚Gold Medalist回應韓媒「會盡快整理好聲明後發布」，12日他們再回應表示：「先前傳達的官方立場沒有任何改變。」