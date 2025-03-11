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金賽綸未公開發文內容曝光 家屬怒控金秀賢「十大罪狀」

記者李姿瑩／即時報導
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金秀賢被控和金賽綸之死有關。(取材自Instgram)
金秀賢被控和金賽綸之死有關。(取材自Instgram)

南韓已故女星金賽綸真正死因近日再掀波，網路頻道「橫豎研究所」採訪金賽綸的阿姨，公開金賽綸生前本來打算發的文章，加上阿姨的理解，羅列出金秀賢的十大罪狀，怒控金秀賢就是壓垮金賽綸的關鍵人物。

根據家屬提供的資訊，金賽綸在發出和金秀賢的親密合照後，本來是要發文公開真相。「關於金秀賢的戀愛傳聞被報導後，媒體稱其毫無根據，但事實並非如此，我要澄清這一點。 上傳到（IG）限時動態的照片拍攝於2016年，而我們的戀愛從2015年11月19日開始，持續至2021年7月7日。當時我才16歲（滿15歲），對方則是30歲。就這樣，我們結束了6年的戀情」。

她提到和前男友所屬的Gold Medalist公司簽約時省略了談條件的過程，雖然她積極參與新人選角、視覺指導等工作，「但從未得到任何正當報酬」。「這家公司以金錢借貸為條件訂定了合約續約內容，到準備要續約時，我嘗試聯繫公司和金秀賢，但全都石沉大海。之後我沒能續約，對方竟發來了有威脅性的存證信函，最終雙方於2022年5月結束合約」。

「但是在Gold Medalist公司聲明提到，『完全不清楚意圖』的話，和他們自己的行為前後矛盾。對於我在該公司受到的傷害，希望他們能夠道歉，並承認自己的錯誤。」

根據金賽綸的發文，加上阿姨的理解與陳述，整理出金秀賢10大罪狀。

1.金賽綸自15歲至21歲，與金秀賢交往6年（時間範圍：2015年～2021年）。

2.金賽綸簽進金秀賢成立的新公司後，無償指導新人，卻未獲得任何報酬。

3.金賽綸發生酒駕車禍，當時已與金秀賢分手，但金秀賢與經紀公司（Gold Medalist）聲稱他們會負責所有賠償，並要求金賽綸不用管，全部交由公司處理。

4.經紀公司（Gold Medalist）和金秀賢幫金賽綸賠了7億韓元，當時未要求償還。金賽綸承諾會努力還錢，但最後公司沒跟她續約。

5.2024年金賽綸突然收到還錢通知，錯愕之餘聯絡不上金秀賢，改用表姐的電話打了也沒人接。

6.沒多久表姐的電話接到記者來電，對方詢問：「請問您是金賽綸嗎？」金賽綸懷疑金秀賢可能將她的電話號碼洩露給了記者，使她深感背叛。

7.為了讓金秀賢主動聯繫，在「淚之女王」播出期間，金賽綸公開雙方親密合照，期盼引起金秀賢注意。

8.金秀賢方面發表聲明否認戀愛傳聞，並將金賽綸描述成「言行異常」，至此仍拒絕聯繫。

9.金賽綸最終無法償還7億韓元債務，生活陷入困境，選擇在金秀賢的生日當天走上絕路。

10.金賽綸的遺屬手邊還有許多她與金秀賢交往期間的照片，之後會陸續公開。

金賽綸 南韓

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