我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虧大…明州男免費搭郵輪得流感 船上接受治療被收4.7萬

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝「絕對不行」理由

嘴巴撞上李奎炯 池珍熙「男男之吻」畫面曝光

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
池珍熙（左）、李奎炯顛覆形象全力搞笑。(圖／friDay影音提供)
池珍熙（左）、李奎炯顛覆形象全力搞笑。(圖／friDay影音提供)

韓星池珍熙顛覆過往沉穩、溫柔形象，攜手李奎炯挑戰喜劇「喀喀喀喀」，預告中，兩人「男上加男」的吻戲橋段，讓粉絲迷驚訝又好奇。池珍熙在記者會中坦言，拍吻戲時還沒有那麼熟，李奎炯語出驚人，表示當時「跟著感情走，結果嘴巴就撞上了」，笑翻現場。

池珍熙日前在記者會上表示，一直都很想演出情境喜劇，這次終於有機會能盡情發揮多年來隱藏的搞笑慾望，「劇中的角色雖然表面上很嚴肅，但又有些反差的搞笑設定，希望觀眾能夠享受這些趣味」；李奎炯對此笑著附和：「前輩一直給人嚴肅的印象，但這次合作真的讓我大吃一驚！不論觀眾想像到什麼，實際上的他都會更加有趣。」

提到「男男之吻」，李奎炯笑說：「當時真的很不自在，與其說是吻戲，不如說是情緒爆發的延續，甚至更接近打鬥戲。當時跟著感情走，結果嘴巴就撞上了。」並解釋：「那場戲是在拍攝初期就進行的，雖然有點尷尬，但整體來說還是很有趣，帶著一種矛盾的情緒去完成。」

池珍熙也補充說：「不是說親吻很開心，而是拍攝過程很有趣。雖然當時我們還沒完全熟悉，但拍完那場戲後，感覺關係變得更親近了。」他笑道：「而且拍得意外地好玩，之後的拍攝也變得更加有趣。」李奎炯則打趣回應：「從這場戲開始，我們的感情變得更加深厚了。」

池珍熙（左）、李奎炯的男男之吻引起話題。(圖／friDay影音提供)
池珍熙（左）、李奎炯的男男之吻引起話題。(圖／friDay影音提供)

上一則

張蘭按讚「包機接回大S骨灰」 汪小菲直播中怒飆髒話狂罵母

下一則

搶大S孩子監護權？ 張蘭稱培養有信心

延伸閱讀

陳哲遠新劇被酸土味濃 網友：農村版「太陽的後裔」

陳哲遠新劇被酸土味濃 網友：農村版「太陽的後裔」
劉德華「9個字」悼大S…曾合作吻戲：我會愛上她

劉德華「9個字」悼大S…曾合作吻戲：我會愛上她
灣區華人經典喜劇 領帶 vs.高跟鞋 2025年2月15日、16日在Starbright Theater加演三場

灣區華人經典喜劇 領帶 vs.高跟鞋 2025年2月15日、16日在Starbright Theater加演三場
陳哲遠新劇被酸農村版「太陽的後裔」 超甜吻戲讓人想起「她」

陳哲遠新劇被酸農村版「太陽的後裔」 超甜吻戲讓人想起「她」

熱門新聞

趙麗穎(左)、王一博穿情侶裝？(取材自微博)

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

2025-02-03 07:00
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
「肯爺」肯伊威斯特和老婆比安卡現身葛萊美獎，比安卡全裸登場。(路透)

葛萊美紅毯／肯伊威斯特不請自來 妻全裸露三點 慘被趕出場

2025-02-02 20:25
大S骨灰在家人護送下回家了。（取材自微博）

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

2025-02-06 18:51
大S（左二）過年前才出席王偉忠女兒歸寧宴。(取材自臉書)

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

2025-02-02 22:10
孟子義就算沒有昂貴衣服襯托，依然顯得貴氣。(取材自微博)

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

2025-02-02 06:00

超人氣

更多 >
大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」

大S心願未了 命理師曝：最放心不下的是「她」
具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了

具俊曄發聲 遺產分配、怒罵汪小菲「如此惡劣」全說了
具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰

具俊曄發文怒指汪小菲 他反擊：我們會準備好開戰
紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查

紐時：神韻涉簽證詐騙遭聯邦調查
網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光

網傳汪小菲是真愛？S媽：3年婚才是熙媛最快樂時光