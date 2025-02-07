嘴巴撞上李奎炯 池珍熙「男男之吻」畫面曝光
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韓星池珍熙顛覆過往沉穩、溫柔形象，攜手李奎炯挑戰喜劇「喀喀喀喀」，預告中，兩人「男上加男」的吻戲橋段，讓粉絲迷驚訝又好奇。池珍熙在記者會中坦言，拍吻戲時還沒有那麼熟，李奎炯語出驚人，表示當時「跟著感情走，結果嘴巴就撞上了」，笑翻現場。
池珍熙日前在記者會上表示，一直都很想演出情境喜劇，這次終於有機會能盡情發揮多年來隱藏的搞笑慾望，「劇中的角色雖然表面上很嚴肅，但又有些反差的搞笑設定，希望觀眾能夠享受這些趣味」；李奎炯對此笑著附和：「前輩一直給人嚴肅的印象，但這次合作真的讓我大吃一驚！不論觀眾想像到什麼，實際上的他都會更加有趣。」
提到「男男之吻」，李奎炯笑說：「當時真的很不自在，與其說是吻戲，不如說是情緒爆發的延續，甚至更接近打鬥戲。當時跟著感情走，結果嘴巴就撞上了。」並解釋：「那場戲是在拍攝初期就進行的，雖然有點尷尬，但整體來說還是很有趣，帶著一種矛盾的情緒去完成。」
池珍熙也補充說：「不是說親吻很開心，而是拍攝過程很有趣。雖然當時我們還沒完全熟悉，但拍完那場戲後，感覺關係變得更親近了。」他笑道：「而且拍得意外地好玩，之後的拍攝也變得更加有趣。」李奎炯則打趣回應：「從這場戲開始，我們的感情變得更加深厚了。」
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