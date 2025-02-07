嘴巴撞上李奎炯 池珍熙「男男之吻」畫面曝光

池珍熙（左）、李奎炯顛覆形象全力搞笑。(圖／friDay影音提供)

韓星池珍熙顛覆過往沉穩、溫柔形象，攜手李奎炯挑戰喜劇「喀喀喀喀」，預告中，兩人「男上加男」的吻戲橋段，讓粉絲迷驚訝又好奇。池珍熙在記者會中坦言，拍吻戲時還沒有那麼熟，李奎炯語出驚人，表示當時「跟著感情走，結果嘴巴就撞上了」，笑翻現場。

池珍熙日前在記者會上表示，一直都很想演出情境喜劇，這次終於有機會能盡情發揮多年來隱藏的搞笑慾望，「劇中的角色雖然表面上很嚴肅，但又有些反差的搞笑設定，希望觀眾能夠享受這些趣味」；李奎炯對此笑著附和：「前輩一直給人嚴肅的印象，但這次合作真的讓我大吃一驚！不論觀眾想像到什麼，實際上的他都會更加有趣。」

提到「男男之吻」，李奎炯笑說：「當時真的很不自在，與其說是吻戲，不如說是情緒爆發的延續，甚至更接近打鬥戲。當時跟著感情走，結果嘴巴就撞上了。」並解釋：「那場戲是在拍攝初期就進行的，雖然有點尷尬，但整體來說還是很有趣，帶著一種矛盾的情緒去完成。」