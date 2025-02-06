龜梨和也傳將自立門戶 KAT-TUN可能解散？

龜梨和也傳出將自立門戶。（取材自Instagram）

日本 男星龜梨和也傳將離開經紀公司STARTO娛樂自立門戶，並將退出所屬組合KAT-TUN？

據日媒「NEWSポストセブン」報導，業界人士透露龜梨和也近來專注於個人活動，逐漸產生了「在團體裡已無新挑戰」的想法，考慮退團、退社。而龜梨和也為KAT-TUN核心成員，若消息屬實，KAT-TUN就由餘下成員上田龍也、中丸雄一改以兩人制繼續活動，或就此解散？未來動向引人關注。

KAT-TUN為傑尼斯（現改名為SMILE-UP.）旗下於2001年出道的六人男團，成員包括赤西仁、田中聖、田口淳之介、龜梨和也、上田龍也、中丸雄一，歷經三名成員赤西仁、田中聖、田口淳之介陸續退團，2016年至2018年組合暫停活動約一年半，直到2018年1月1日宣布回歸。

而龜梨和也作為組合核心成員，一直致力於維持團體運作，甚至2015年田口淳之介退團時極力挽留，展現對KAT-TUN的深厚情感。然而，自2022年10月發行最後一張單曲後，KAT-TUN三人皆專注於個人活動，這也讓龜梨的心境悄然轉變。報導中一名業界人士指出，「在持續挑戰個人事業的過程中，他（龜梨和也）開始覺得『在團體中能做的事都已經做完了』。至於KAT-TUN未來是否會由剩下的兩位成員繼續維持，內部目前仍在討論中。」

而關於龜梨和也的動向，STARTO娛樂目前尚未回應。

報導中還提及，業界人士表示，因為龜梨和也的生日是2月23日，所以他對「23」這個數字情有獨鍾，包括官網和社群媒體 帳號都是用這個數字，所以推測若龜梨和也有重大事項要宣布，極有可能會選在2月23日當天。

此外，龜梨和也與女主播田中美奈實戀情也成焦點之一，兩人曾傳準備結婚，又傳分手，但據業界人士透露，兩人仍維持「穩定關係」，故推測若龜梨和也決定自立門戶、退團，可能隨後會接著宣布婚訊。