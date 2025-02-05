觀影說劇╱揣摩「闇黑修女」抽菸 喬妹當半年癮君子

宋慧喬在「黑祭司2：闇黑修女」飾演驅魔修女。（圖／車庫娛樂提供）

南韓 女星「喬妹」宋慧喬 在新片「黑祭司2：闇黑修女」化身拯救被惡魔附身少年的驅魔修女。她接受媒體訪問坦言，她不抽菸，但為了角色花了半年時間練習，為了配合修女的獨特個性，這個細節很重要，所以願意當半年的癮君子。

宋慧喬近年戲路都走陰暗路線，先前在韓劇 「黑暗榮耀」被霸凌的復仇女，上演超過癮復仇戲碼，這次在大銀幕「黑祭司2：闇黑修女」則是驅魔修女。宋慧喬分享為演出下苦工，「我不僅要誦念祈禱文，還要傳達深刻的情感。如果中途出錯導致拍攝中斷，往往很難重新找回當下的情緒強度。因此，我都要讓這些拍攝能夠一次完成」。

她表示，「為了更貼近角色，特地花了6個月練習吸菸。由於我是個不抽菸的人，但希望確保拍攝時能夠呈現真實感。這個細節對於塑造形象至關重要，因為她的個性與典型的修女形象有所不同。」喬妹也解釋，她並沒有菸癮，現在並沒有抽菸。

不過也因為飾演修女，不需要各種華服和美妝，她說：「穿上修女服是一種特別的體驗，因為一旦戴上頭巾，就沒有太多需要整理的地方，整個造型只要20分鐘就能完成。但當我穿上修女服後，會發現自己的心境也隨之轉變，可以變得更加沉靜和深思熟慮。」

李陣郁在片中則飾演保羅神父，堅信能夠用醫學治療被附身的少年。他說：「現實生活中我也相信醫學，認為治療是可以通過科學手段實現的，而不是依賴超自然。」電影「黑祭司2：闇黑修女」已在台上映。