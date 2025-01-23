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「子宮鎖住惡魔」劇情太荒誕 宋慧喬新片南韓網友遭抵制

娛樂新聞組／綜合報導
宋慧喬主演的「黑修女們」遭到韓國網友抵制。(取材自IMDb)
宋慧喬主演的「黑修女們」遭到韓國網友抵制。(取材自IMDb)

憑韓劇「黑暗榮耀」轉型成功並拿下大賞的宋慧喬，今年最新作品是電影「黑修女們」。電影上映在即，但試映會劇透曝光後，由於電影情節引起較大爭議，電影突然遭到南韓網友抵制，不少網友紛紛取消已購買的預售電影票。

據悉，該片為「黑祭司們」的續作，由權赫宰執導，宋慧喬、全余贇、李陣郁等主演，講述修女們為了拯救被強大的惡鬼附身的少年而進行驅魔儀式的故事，這也是宋慧喬自「撲通撲通我的人生」以來，時隔10年再次主演南韓電影。

「黑修女們」已舉行試映禮，被網友爆料部分情節很離譜。據悉，宋慧喬飾演的修女得了子宮癌，然後子宮鎖住了惡魔，女主角選擇自殺，可能和惡魔同歸於盡。不少網友指出，這段劇情聽起來有點太荒誕。此外，台詞髒話很多，電影風格雖定位為恐怖片，但看起來似乎並不恐怖。

不少南韓網友表示本來想一家人去看，但內容不適合，還是放棄觀影，認為題材審美很落伍，都什麼年代了，還表現這種沒有智商的情節，很難服眾。

香港01報導，為了拍攝「黑修女們」，宋慧喬不僅提前在拍攝開始前六個月練習如何吸菸，而且不停講粗口。宋慧喬表示：「拍攝『黑暗榮耀』之後，我再也不想回到劇情裡，所以劇本也希望挑選特別類型，剛好遇到『黑修女們』。」她表示自己一向鍾情看恐怖電影，從小到大都會閱讀恐怖故事，母親更是神秘學作品的書迷，所以自己間接接觸許多神秘學題材作品。

宋慧喬 南韓 大都會

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