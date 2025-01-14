「黑暗榮耀」暴紅星運大不同 朴成焄慘被換角 車珠英躍升女主

車珠英為戲犧牲在所不惜。(取材自Instagram)

韓星朴成焄和車珠英先前同為「黑暗榮耀」霸凌宋慧喬 的五人幫，如今星運大不同，朴成焄慘遭新劇換角，車珠英則是躍升女主角，為限制級古裝劇一脫成名。

朴成焄日前手滑分享AV版本的「魷魚遊戲 」照片，引發軒然大波。他多次道歉力挽狂瀾，受訪時崩潰落淚，但觀眾不相信他是無心之過；而他原本接下新劇「暴君的廚師」，要和潤娥搭檔演出，如今製作團隊決定將他除名。

朴成焄從「黑暗榮耀」、「淚之女王」到「魷魚遊戲2」越演越紅，終於要在穿越古裝劇「暴君的廚師」飾演男主角，沒想到一張色照讓他自毀星途，新劇在輿論壓力下發出聲明，正式切割朴成焄。

製作公司表示，朴成焄和經紀公司對於最近發生的事件多次致歉，也和製作團隊來回討論，最終大家決定取消這次合作。

曾在「黑暗榮耀」中色誘朴成焄的車珠英則愛惜羽毛，終於熬到升格女主角。她接演19禁古裝劇「元敬」，真槍實彈上陣，上空正面入鏡兩點全露，畫面播出後火速被截圖瘋傳。