我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

「黑暗榮耀」暴紅星運大不同 朴成焄慘被換角 車珠英躍升女主

記者李姿瑩／綜合報導
車珠英為戲犧牲在所不惜。(取材自Instagram)
車珠英為戲犧牲在所不惜。(取材自Instagram)

韓星朴成焄和車珠英先前同為「黑暗榮耀」霸凌宋慧喬的五人幫，如今星運大不同，朴成焄慘遭新劇換角，車珠英則是躍升女主角，為限制級古裝劇一脫成名。

朴成焄日前手滑分享AV版本的「魷魚遊戲」照片，引發軒然大波。他多次道歉力挽狂瀾，受訪時崩潰落淚，但觀眾不相信他是無心之過；而他原本接下新劇「暴君的廚師」，要和潤娥搭檔演出，如今製作團隊決定將他除名。

朴成焄從「黑暗榮耀」、「淚之女王」到「魷魚遊戲2」越演越紅，終於要在穿越古裝劇「暴君的廚師」飾演男主角，沒想到一張色照讓他自毀星途，新劇在輿論壓力下發出聲明，正式切割朴成焄。

製作公司表示，朴成焄和經紀公司對於最近發生的事件多次致歉，也和製作團隊來回討論，最終大家決定取消這次合作。

曾在「黑暗榮耀」中色誘朴成焄的車珠英則愛惜羽毛，終於熬到升格女主角。她接演19禁古裝劇「元敬」，真槍實彈上陣，上空正面入鏡兩點全露，畫面播出後火速被截圖瘋傳。

車珠英在演出「黑暗榮耀」時曾在朴成焄面前脫衣裸露，但當時是靠後製合成，幫她「人工造波」，符合角色隆乳的形象。如今她為了劇情需要再次輕解羅衫，劇組證實車珠英沒有用替身，親自完成劇中的床戲橋段。如今她和朴成焄都成為新聞話題人物，兩人的命運卻大不相同。

朴成焄拖累「魷魚遊戲2」。(取材自Instagram)
朴成焄拖累「魷魚遊戲2」。(取材自Instagram)

魷魚遊戲 宋慧喬

上一則

「五福臨門」王星越湊對盧昱曉 倪虹潔一口氣擁有5女兒

下一則

宋慧喬驚吐被王家衛「綁架」3年 戲分僅6分鐘

延伸閱讀

楊紫「國色芳華」收視登頂…卻因妝容涉抄襲登熱搜 劇組說話了

楊紫「國色芳華」收視登頂…卻因妝容涉抄襲登熱搜 劇組說話了
片酬直追趙麗穎？傳楊紫演「國色芳華」領2000萬

片酬直追趙麗穎？傳楊紫演「國色芳華」領2000萬
身價追上趙麗穎？ 楊紫「國色芳華」片酬曝光… 連李現也輸了

身價追上趙麗穎？ 楊紫「國色芳華」片酬曝光… 連李現也輸了
新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

熱門新聞

工藤靜香(左)和劉宇寧合唱「最初的夢想」中日版本。圖/摘自微博之夜

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

2025-01-11 11:27
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
謝霆鋒近日帶著2個子到日本旅遊滑雪。（取材自微博)

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

2025-01-08 07:00
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41
李冰冰(中)、趙麗穎(左)、黃曉明的後台互動，引起話題。(取材自微博)

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

2025-01-13 06:00
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳