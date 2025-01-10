宋仲基上綜藝節目放閃 夫妻甜蜜私事全曝光

宋仲基在「拜託了冰箱」分享和老婆的甜蜜互動。（圖／LINE TV提供）

韓星宋仲基 在2023年1月閃電宣布再婚，南韓綜藝「拜託了冰箱」邀請男神擔任嘉賓，節目中宋仲基不僅分享他的日常生活，還成了炫妻狂魔分享他與老婆Katy甜蜜的夫妻互動，整個人幸福洋溢到發光！當見到擁有「拿坡里美味黑手黨」封號的黑白大廚冠軍權聖晙廚師，宋仲基突卸下大明星光環，遇到偶像緊張臉紅說不出話來，被主持人調侃秒變小粉絲，現場笑聲不斷。

宋仲基長達10年以上沒有在綜藝露臉，在「拜託了冰箱」分享了他與老婆Katy婚後的小故事，當主持人金成柱提問有關夫妻之間的稱呼時，宋仲基甜蜜回覆和Katy互稱韓語「여보」（老公、老婆；親愛的），因為Katy認為韓語「여보」的發音非常美，他就順從老婆的意思使用這個稱呼。

除了感情上的甜蜜互動，宋仲基還談到了他與老婆在義大利的生活。寵愛老婆的他表示，由於Katy長期在義大利生活，因此讓自己也對義大利料理特別感興趣，而節目組特別邀請黑白大廚冠軍的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙廚師來到現場，讓宋仲基秒成小粉絲現場告白：「我非常想見他！對於燉飯翻鍋的畫面非常印象深刻。」甚至緊張到不敢正眼看權聖晙廚師的羞澀模樣，讓全場大笑不已。

輪到打開宋仲基冰箱時，主持人問：「冰箱的東西都可以用嗎？」寵妻狂魔宋仲基也不忘把老婆掛在嘴邊說：「我老婆說冰箱裡的東西請盡情使用！」讓現場充滿粉紅氣氛。而冰箱裡罕見的食材讓現場的主廚們都嘖嘖稱奇！燉飯主題對決還讓宋仲基吃了之後大喊：「Mamma Mia！」