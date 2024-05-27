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戲說從頭╱模範奶爸淪毒蟲 韓星暴瘦15kg

記者李姿瑩／綜合報導
池晟(右)和田美都攜手合作。（圖／friDay影音提供）
池晟(右)和田美都攜手合作。（圖／friDay影音提供）

池晟、田美都主演的最新犯罪偵查驚悚劇「聯結」，開播首周第二集就開出全國收視率達6.1%（南韓尼爾森），登上同時段收視冠軍。池晟在新劇記者會上透露，為了從奶爸變身緝毒隊王牌刑警，兩個月狂瘦15公斤(約33磅)，而且為了詮釋毒癮發作的痛苦，他還曾換氣過度差點在拍戲現場昏倒，完全拚盡全力。

犯罪偵查驚悚劇「聯結」故事描述警界王牌緝毒刑警張在京（池晟飾）在大破犯罪組織獲得特別晉升後，遭到神秘組織綁架且強迫餵毒令其上癮後才獲釋，就在他還沒搞清楚發生了什麼事時，又意外得知高中好友墜樓的消息，在喪禮上他與高中同窗的社會線記者吳允珍（田美都飾）、檢察官朴泰振（權律飾）、財閥繼承人元鍾洙（金京南飾）再次重逢，並抽絲剝繭揭開長達20年的變質友誼背後真相。

池晟在新劇記者會上被問到接演本作的原因時答道：「王牌緝毒刑警竟然會染上毒癮，這樣的設定非常新穎。故事背景設定在高中同學變質的友誼中，壞人們一起合作進行不法活動，劇裡幾乎沒有好人，這點非常真實。與這些真實的角色相遇，讓我覺得非常有趣。」

池晟還透露，先前他在家照顧小孩，疏於管理身材，導致體重胖到85公斤(約187磅)。接下這部作品後，為了讓角色看起來更瘦，他在兩個月內減重了15公斤(約33磅)，保持在70公斤左右(約154磅)，完全判若兩人。這讓他在體力方面非常辛苦，但也努力將這種狀態轉化為演技的一部分。

池晟表示：「在內在演技方面，我試圖表現出染上毒癮的自己、試圖克服毒癮的自己，以及享受毒品的自己。」接著他補充：「有時候我會在吸氣時說台詞，雖然不明顯，但能表現出毒癮帶來的痛苦。有一次我還因換氣過度差點昏倒，但大家都沒有注意到，我告訴導演這件事後他也説完全沒發現，這讓我覺得必須適當拿捏尺度，以免對健康造成影響。」

毒品 減重 南韓

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