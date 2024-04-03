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觀影說劇／反町隆史夫妻倆 隔26年重返「GTO」

記者李姿瑩╱綜合報導
反町隆史重返校園。(圖／friDay影音提供)
反町隆史重返校園。(圖／friDay影音提供)

經典日劇「GTO麻辣教師」相隔26年再拍特別篇「麻辣教師GTO REVIVAL」，從宣布到開播都話題不斷，劇組找來當時的幾位學生要角，在開場五分鐘內依序現身，其中窪塚洋介與小栗旬在教育領域擁有令人刮目相看的成就，也是促使被超過30間學校辭退的反町隆史重返校園執教的重要關鍵人。

50歲的反町隆史重返校園，勾起觀眾26年前的熱血回憶，騎著重機開場的反町隆史飾演鬼塚英吉帥氣依舊，但在短短不到兩個小時內，大家最想看的還是他與松嶋菜菜子飾演的冬月梓從老師轉戰空姐的互動，沒想到反町隆史竟掛了她兩次電話，觀眾對於可以看到因本劇結緣成為真正夫妻的兩人再度同台興奮不已，大喊這樣的夫婦共演真的有如奇蹟。

令人最驚訝的還是松嶋菜菜子的外貌，50歲的她，網友們紛紛讚歎「這也太美了吧」、「松嶋菜菜子經過26年還可以這麼美是怎樣」、「這樣50歲我真的無言」，也讓「冬月先生」在Ｘ平台(前身為推特Twitter)瞬間成為熱搜關鍵字。

劇情同樣與時俱進，隨著教育方式以及科技進步，校園霸凌也從實體進化到網路，考驗熱血教師的智慧。

據悉，「麻辣教師GTO REVIVAL」日本首播開出9.6%收視率，稱霸同時段所有節目。

反町隆史騎重機登場。(圖／friDay影音提供)
反町隆史騎重機登場。(圖／friDay影音提供)

日劇 推特 日本

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