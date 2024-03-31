宋仲基客串金秀賢「淚之女王」 自嘲離婚經驗：不想祝福對方

宋仲基客串「淚之女王」，扮演離婚律師。（取材自微博）

南韓演員金秀賢主演的Netflix韓劇 「淚之女王」掀熱潮，最新一集宋仲基 客串女主角金智媛的離婚律師，台詞自黑現實生活中的離婚經驗「沒人真心想祝福對方」，讓粉絲捧腹大笑。

劇中金秀賢與金智媛鬧離婚，宋仲基在第八集登場，飾演經典角色「黑道律師文森佐」。出場的背景介紹也很搞笑，「有人說他是財閥家的小兒子、海外特派軍人出身；也有說他不是人類，是狼少年，但他名字是文森佐，黑手黨！」一口氣被宋仲基串起歷年主演戲劇作品「財閥家的小兒子」、「太陽的後裔」、「勝利號」、「狼少年」。

最幽默的是宋仲基的台詞，金智媛與金秀賢協商離婚聲明。宋仲基對於金秀賢想寫「個性不合」的離婚理由十分不滿，要求離婚原因改成：「兩人由於工作繁忙漸行漸遠，決定做回好朋友 ，祝福彼此有美好的未來……」。

沒想到金智媛立刻說，離婚後並不想祝福金秀賢，宋仲基表示自己很懂：「據我所知，沒有人想祝福對方，只是說說而已……。」

宋仲基2019年與宋慧喬 離婚，當時離婚聲明寫下「兩人都希望圓滿地結束離婚程序，而不是互相指責。私生活方面的事情很難一一告訴大家，希望大家諒解，以後我將擺脫現在的傷痛，以演員的身分全力投入到作品活動中。」