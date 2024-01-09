觀影說劇／「金派特攻隊」改編真實事件 孔明退伍首作扮詐騙犯

孔明飾演詐騙集團成員。（圖／車庫提供）

南韓 喜劇女王羅美蘭主演「金派特攻隊」，攜手「雞不可失」孔明、「黑暗榮耀」廉惠蘭、「屍戰朝鮮：雅信傳」朴秉恩等人演出。其中孔明去年6月退伍，在本作中飾演詐騙集團 成員，作為退伍後第一部與觀眾們見面的作品，他表示：「覺得既緊張又激動，之前因為當兵未能參與電影『韓山島海戰』的試映會，感到很可惜。很開心本作從開頭就能和大家一起活動，希望可以盡快和觀眾們見面打招呼。」

孔明在拍攝本作時深受其他「姐姐演員們」的喜愛，他說：「前輩們非常喜歡我，她們這麼歡迎我，並等我退伍讓我受寵若驚。」羅美蘭則開玩笑地說：「即使如此，我也沒去軍中探望他。」張允柱則說：「孔明很可愛，入伍前還很青澀，若跟他開玩笑的話還會害羞地逃跑。」

羅美蘭飾演的「德熙」與各懷必殺技的同事們一起飛往中國青島調查。（圖／車庫提供）

「金派特攻隊」故事改編自真實事件，羅美蘭表示自己看到劇本裡的故事發展後嚇了一跳，直說：「我心想：『這有可能嗎？真了不起』，原來還有這樣的故事啊。聽說本作是在新聞播出後製作的，真實事件本身就很有魅力，要拍成電影感覺就會很痛快。」

故事敘述羅美蘭在片中飾演的「德熙」，因經營的洗衣店發生火災，考慮貸款 以整修洗衣店，因而發生一連串受騙上當、與各懷必殺技的同事們一起飛往中國青島的故事。

羅美蘭自信地表示：「這應該是我最擅長詮釋的角色吧？應該能好好地表現出來吧？因為我是個比任何人都還要平凡的人，所以對角色產生了想好好表現的慾望。」

朴永珠導演回想起拍攝的過程，她說：「羅美蘭演員非常適合這個角色，不需要特別引導，她就能將『德熙』演得很好。她很有人情味也很有幹勁，即使在危險的狀況下也不失幽默。羅美蘭演員與『德熙』的個性很相似，所以她很能理解角色，演技也很到位，拍攝現場十分愉快。」