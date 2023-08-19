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日女票選「理想身材」 出道23年長澤雅美奪冠

娛樂新聞組／綜合報導
長澤雅美以健康勻稱的身材，獲得日女票選「理想身材」冠軍。（Instagram）
長澤雅美以健康勻稱的身材，獲得日女票選「理想身材」冠軍。（Instagram）

日媒票選一年一度的「女星理想身材」排行榜最近結果出爐，此次票選找來20歲至50歲的女性進行投票，選出她們心中最理想的女星身材。此次如以往票選，許多演藝圈的知名女星都紛紛上榜，另外也有模特兒入圍前十名，競爭十分激烈。

首先，第十名至第六名分別為中村杏、富永愛、小嶋陽菜、深田恭子以及混血模特兒Rola。中村杏去年位居第五名直接下滑五個名次，小嶋陽菜跟深田恭子都維持原排名，Rola則從第四名掉至第六名，下滑兩個名次。第五名北川景子獲得網友讚賞「產後也不變的美麗」，即使結婚生子仍維持少女體態。第四名米倉涼子則被網友肯定有雙逆天美腿，有實際看過她本人的網友則分享身材比例好到以為是人體模型，修長的四肢以及腰線令人驚艷。

前三名分別是長澤雅美、田中美奈實及綾瀨遙。綾瀨遙不管在「想擁有臉蛋」、「理想型女友」等排行經常名列前茅，去年她是該榜單冠軍，今年下滑兩個名次。第二名田中美奈實原是電視台主播，轉型藝人後知名度大開，也出演不少電視劇，天使臉孔、E罩杯魔鬼身材的她獲得男女喜愛，曾推出寫真書並大賣。

第一名長澤雅美從去年上升一個名次，以健康勻稱的身材獲得冠軍，出道23年、身高168公分的她常在紅毯、時尚雜誌拍攝展現修長美腿，不過瘦的身材比例受到網友青睞。

投票 入圍 天使

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