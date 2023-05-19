市川猿之助尋死遺書曝光 「父母離奇身亡」解剖查死因
曾演出日劇「半澤直樹」的47歲日本歌舞伎演員市川猿之助，18日驚傳和父母倒臥在東京目黑區的家中，一家3口緊急送醫後，父母搶救無效身亡，市川猿之助則已恢復意識，如今傳出他的遺書內容曝光！
綜合日媒報導，市川猿之助昨日爆出一家3口倒臥家中，救護人員抵達現場時，發現猿之助昏迷倒臥在地下室，現場還留有遺書；父母人則是在2樓，被發現時雙方躺在一起並蓋同一條棉被，但75歲母親當場已氣絕身亡，76歲父親送醫後不治；猿之助送醫後目前已恢復意識已經能開口說話。
此外，猿之助所留下的遺書內容是「請原諒我，先走一步了」，疑似是留給關係相當好的演員朋友「M」。目前警方初步研判是猿之助想不開試圖尋短，但父母卻意外死亡讓整起案件撲朔迷離，雙親遺體今天也將解剖屍體追查死因。
18日周刊爆料，並且引述多位匿名的業界人士說法，包括猿之助身旁助理、工作人員等等，他們紛紛指控猿之助長期利用其權勢，對周遭的弟子、工作人員有霸凌和騷擾的行為，當中包括強行索吻、不當的肢體觸摸、要求共浴等行為，對於弟子或部屬，也時常出言辱罵，也有人指稱市川猿之助將弟子們說成是「家畜」。此外，還有人出面爆料去年新冠疫情期間，他不遵守相關規定，在飯店內召開「共浴派對」，但大家怕丟飯碗只好乖乖配合。
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