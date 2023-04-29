許光漢、IU百想合照10分鐘破萬讚 朴恩斌破紀錄獲大獎原因曝光

許光漢終於圓夢，貼出與仰慕已久的IU李知恩合影。（取材自Instagram）

南韓 第59屆百想藝術大賞於29日晚間落幕，本屆開出2.572%的高收視率，是過去4年以來的冠軍，再加上開放TikTok直播典禮，網路觀看數雖未公開，但據悉也相當驚人。

朴恩斌年僅30歲拿下「TV大賞獎」，評審肯定她在「非常律師禹英禑」詮釋自閉症律師的表現。（取材自Instagram）

百想藝術大賞電視部門最大獎項「TV大賞獎」頒給「非常律師 禹英禑」女主角朴恩斌，是第一位90年代出生的得主，也是評審一致認同由她獲得該項殊榮，評審金教錫指出：「如果沒有朴恩斌飾演禹英禑，就不會有今天的禹英禑，她在這部女性作品中相當活躍」，並說年僅30歲的朴恩斌獲獎，象徵著南韓演員即將迎來全新的世代交替。

許光漢首度受邀出席百想藝術大賞擔任頒獎人，不僅與「模範計程車」系列男主角李帝勳同台頒獎，更主動向心儀已久的女星IU李知恩合影，由於許光漢在接受媒體訪問時，多次表示IU是自己的女神，如今終於夢想成真，兩人的合照更在10分鐘按讚數瞬間破萬，與他同演「想見你」的搭檔施柏宇，一直是BLACKPINK 的粉絲，還特別留言表示「下次有Lisa的話，我可以去當助理。」

許光漢(右)首度前往南韓百想藝術大賞，「模範計程車」男主角李帝勳開心合影告白「有你真的是太棒了」。（取材自Instagram）

許光漢(右)首度前往南韓百想藝術大賞，「模範計程車」男主角李帝勳開心合影告白「有你真的是太棒了」。（取材自Instagram）

李帝勳稍後也貼出自己與許光漢的合照，兩人互動熱絡，許光漢早先在典禮上公開向李帝勳邀約戲劇合作，李帝勳也爽快答應，表明希望未來有機會，隨後更在自己的Instagram貼出兩人合照，並向許光漢告白「有你在，真的是太棒了」。