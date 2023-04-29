我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克再出招 推特將推出文章點閱收費新制

中菲船隻險相撞 美要求北京停止挑釁與不安全行為

許光漢、IU百想合照10分鐘破萬讚 朴恩斌破紀錄獲大獎原因曝光

記者陳建嘉／即時報導
許光漢終於圓夢，貼出與仰慕已久的IU李知恩合影。（取材自Instagram）
許光漢終於圓夢，貼出與仰慕已久的IU李知恩合影。（取材自Instagram）

南韓第59屆百想藝術大賞於29日晚間落幕，本屆開出2.572%的高收視率，是過去4年以來的冠軍，再加上開放TikTok直播典禮，網路觀看數雖未公開，但據悉也相當驚人。

朴恩斌年僅30歲拿下「TV大賞獎」，評審肯定她在「非常律師禹英禑」詮釋自閉症律師...
朴恩斌年僅30歲拿下「TV大賞獎」，評審肯定她在「非常律師禹英禑」詮釋自閉症律師的表現。（取材自Instagram）

百想藝術大賞電視部門最大獎項「TV大賞獎」頒給「非常律師禹英禑」女主角朴恩斌，是第一位90年代出生的得主，也是評審一致認同由她獲得該項殊榮，評審金教錫指出：「如果沒有朴恩斌飾演禹英禑，就不會有今天的禹英禑，她在這部女性作品中相當活躍」，並說年僅30歲的朴恩斌獲獎，象徵著南韓演員即將迎來全新的世代交替。

許光漢首度受邀出席百想藝術大賞擔任頒獎人，不僅與「模範計程車」系列男主角李帝勳同台頒獎，更主動向心儀已久的女星IU李知恩合影，由於許光漢在接受媒體訪問時，多次表示IU是自己的女神，如今終於夢想成真，兩人的合照更在10分鐘按讚數瞬間破萬，與他同演「想見你」的搭檔施柏宇，一直是BLACKPINK的粉絲，還特別留言表示「下次有Lisa的話，我可以去當助理。」

許光漢(右)首度前往南韓百想藝術大賞，「模範計程車」男主角李帝勳開心合影告白「有...
許光漢(右)首度前往南韓百想藝術大賞，「模範計程車」男主角李帝勳開心合影告白「有你真的是太棒了」。（取材自Instagram）

許光漢(右)首度前往南韓百想藝術大賞，「模範計程車」男主角李帝勳開心合影告白「有...
許光漢(右)首度前往南韓百想藝術大賞，「模範計程車」男主角李帝勳開心合影告白「有你真的是太棒了」。（取材自Instagram）

李帝勳稍後也貼出自己與許光漢的合照，兩人互動熱絡，許光漢早先在典禮上公開向李帝勳邀約戲劇合作，李帝勳也爽快答應，表明希望未來有機會，隨後更在自己的Instagram貼出兩人合照，並向許光漢告白「有你在，真的是太棒了」。

南韓 非常律師 BLACKPINK

上一則

「內褲外露」招議論 古力娜扎曬照：不覺得我穿得有問題

延伸閱讀

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣
從影27年 宋慧喬首奪百想藝術大賞視后

從影27年 宋慧喬首奪百想藝術大賞視后
台灣匯率助攻 人均GDP勝南韓 10年平均經濟成長率也勝

台灣匯率助攻 人均GDP勝南韓 10年平均經濟成長率也勝
南韓與美發表華盛頓宣言 北韓金與正：只會更危及和平

南韓與美發表華盛頓宣言 北韓金與正：只會更危及和平

熱門新聞

河智苑(右)在「謝幕」中因奶奶高斗心的病情惡化而不捨心疼。圖／八大電視提供

為公益捐光2600萬元家產 44歲影后復出 美成這樣

2023-04-25 16:55
陳小紜在「薄冰」中被逼脫衣。(取材自微博)

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

2023-04-22 19:35
關之琳（右）與呂良偉（左）合照。(取材自微博)

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

2023-04-23 04:07
劉濤出席活動狀態極佳。圖／摘自微博

曾為夫還債狂接戲 44歲「琅琊榜」女星驚人現狀掀討論

2023-04-25 15:02
賴慧如以爆乳高衩禮服驚豔四座。記者王聰賢／攝影

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

2023-04-22 13:01
(噓！星聞)

百想／宋慧喬27年首奪視后 視帝李星民爽喊宋仲基

2023-04-28 07:59

超人氣

更多 >
華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償
花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會

不滿被騙40元停車費 德州男溜出餐廳殺人後繼續約會
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」