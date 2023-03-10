宋慧喬上燒燙妝傷膚 拍前絕食瘦身「快死了」

宋慧喬拍「黑暗榮耀」吃了不少苦頭。 (取材自微博)

女星宋慧喬 在韓劇「黑暗榮耀」中遭電棒燙膚霸凌 ，而那些怵目驚心的傷疤每次開拍都要花上四、五小時化特殊妝，她透露皮膚為此出問題。不過她為戲犧牲沒白費，該劇討論度頗高。

宋慧喬說印象最深的一場戲，是在男主角李到晛面前脫衣展示傷疤，她不僅連化了四、五個小時的燙傷妝，皮膚還因太常上妝一度出問題，「我為了那個畫面努力減重 ，從開拍前三天就只吃香蕉，連一滴水都沒喝，在演那幕之前就覺得自己快死了，但也因為身體很疲累，所以詮釋得更好。」

宋慧喬飾演的「文同珢」在第1季幾乎面無表情，她透露第2季感情將會大爆發，預告片中她嘶吼著「不要那樣笑」是最重要的轉折。「我一開始演的時候還有『宋慧喬這個人』的影子，但到後期100%變成『文同珢』。」她也提到和同劇演員有120%的默契。

有沒有感受到該劇的人氣？宋慧喬謙虛說：「一開始會擔心如果拍得不好怎麼辦，畢竟我是第一次接這樣的題材，每一幕都在煩惱『這樣演是對的嗎』，幸好播出後反應很好。」

她也談到拍攝現場的小花絮，「我有時候會帶我的狗Ruby到現場，有次李到晛也帶了他的狗來，但我的狗看到李到晛的狗超生氣，Ruby本來很喜歡李到晛，結果現在連李到晛都一起討厭了。」笑說李到晛現在都自動離Ruby遠一點。