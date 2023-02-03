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宋仲基新妻孕肚曝光 前妻宋慧喬也有「喜」

​​娛樂新聞組／綜合報導​
宋仲基（右一）去年12月參加印度婚禮，當時身邊站著一懷有身孕的女子（前排左二），但頭像被遮住。（取材自小紅書）
宋仲基（右一）去年12月參加印度婚禮，當時身邊站著一懷有身孕的女子（前排左二），但頭像被遮住。（取材自小紅書）

韓星宋仲基在跨年倒數當天宣告和英國女子凱蒂桑德斯（Katy Saunders）戀愛ing，兩個月後直接高喊已婚且將迎接新生命。兩人去年12月一同去印度參加婚禮，合照近日流出，原來凱蒂早就大方展露過孕肚。

陸網友在印度婚禮上巧遇宋仲基，宋穿著白色西裝大方和眾人合照，照片一貼出引起熱議，當時不少人好奇他身邊有沒有女友，不過原PO都沒回應。

宋仲基（左）和妻子凱蒂桑德斯。（取材自微博）
宋仲基（左）和妻子凱蒂桑德斯。（取材自微博）

該網友最近再發文透露，原來凱蒂嫂子的哥哥是當天的新郎，宋仲基隔著這麼遠的關係也愛相隨到印度陪她觀禮，可見感情濃烈。照片中有一張是宋仲基站著、一旁綠裙女子挺著孕肚的畫面，當時兩人關係還沒上檯面，又站得比較遠，女子的臉還刻意用圖片遮住，沒引起特別注意，原來該女子就是凱蒂，也意外讓孕肚曝光。

凱蒂桑德斯（右）2008年曾和喬治克隆尼（左）合拍咖啡廣告。（視頻截圖）
凱蒂桑德斯（右）2008年曾和喬治克隆尼（左）合拍咖啡廣告。（視頻截圖）

此外，凱蒂被底起曾是演員，有網友也翻看她過往作品，赫然發現好萊塢A咖男星喬治克隆尼（George Clooney）2008年拍攝的咖啡廣告中，一名上前詢問他是否是喬治克隆尼的女子，就是她。

另外，宋仲基前妻宋慧喬也傳來「喜訊」，她以Netflix韓劇「黑暗榮耀」再度翻紅，據南韓「文化日報」娛樂記者安真勇（音譯）指出，宋慧喬每集片酬勞約2億韓元（約16.2萬美元），「黑暗榮耀」2部共16集，約能獲32億韓元片酬，宋慧喬單集片酬已追平全智賢，榮登南韓女演員片酬的冠軍。

宋仲基 印度 宋慧喬

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