我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日澳緊急應戰

7周打掉近半 美飛彈庫存補血需多年 專家警告難應對中國

A-Lin香港演唱會 自曝最擅長粵語是這4字 粉絲大笑

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李幸倪（右）擔任A-Lin(左)演唱會嘉賓。（圖／众悅娛樂提供）
李幸倪（右）擔任A-Lin(左)演唱會嘉賓。（圖／众悅娛樂提供）

金曲歌后A-Lin日前在香港紅館開唱，她自嘲：「10年不見，我的粵語還是很爛！」更笑說最擅長的粵語是搭手扶梯時的廣播「小心階梯」。妙語如珠的她，連坐在台下的父母及舅舅、舅媽也不放過，當場問長輩「是否逛得開心、買得盡興」，指著舅舅身上的新衣調侃：「舅舅，昨天沒看過這件外套耶，今天買的？看來花了不少我的錢喔！」

A-Lin有幽默也有感性，她表示：「香港對我來說是一個非常重要的城市，在我築夢的過程中，第一個坐長途飛機到的城市就是香港，所以每次來到這裡，我都會覺得是我築夢的一個起點。」而這也是A-Lin得到金曲歌后後首度重返香港辦演唱會。

她分享開唱心情：「其實這次來香港開唱，我心情特別的感動，除了因為很久沒在這裡表演，還有一個原因是我的家人也在現場，有一種莫名的驕傲！我從小就只是一個喜歡對著海邊唱歌的女孩，所以每次來到香港，感覺就好像有家的感覺，因為每一次出門就會看到海！」

唱出道成名作「失戀無罪」時，她面對萬名歌迷大合唱竟感動淚灑舞台，並說到：「我記得第一次來香港時，是拿著一個紙袋，回去的時候，我是背著你們送我的行李。雖然你們沒有給我很多，但每次我回來，你們都會送我一些溫暖的回憶，真的謝謝大家！」A-Lin也邀來李幸倪、衛蘭助陣合唱，讓歌迷相當驚喜。

世報陪您半世紀

香港

上一則

觀影說劇╱60歲鈴木保奈美演反派 「側臉線條」反成焦點

下一則

許效舜笑憶童年頑皮「黑歷史」 感嘆變老：追夢趁早

延伸閱讀

鄧紫棋大巨蛋披婚紗蹲地大哭 粉絲心疼 一原因破涕為笑

鄧紫棋大巨蛋披婚紗蹲地大哭 粉絲心疼 一原因破涕為笑
睽違7年半 日本聲優天后水樹奈奈返台開唱 藏感人巧合

睽違7年半 日本聲優天后水樹奈奈返台開唱 藏感人巧合
鄧紫棋台上突爆淚…披婚紗蹲地大哭 超心疼畫面曝光

鄧紫棋台上突爆淚…披婚紗蹲地大哭 超心疼畫面曝光
曹格巡演開跑 喊安可不出來 噴淚告白「我是笨蛋」

曹格巡演開跑 喊安可不出來 噴淚告白「我是笨蛋」

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47

超人氣

更多 >
中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場

中國央企高管德國酒醉耍官威登機、延誤68分鐘 曝下場
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位

史卡拉穆奇：川普槓上教宗是想斷絕范斯爭取大位
賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可