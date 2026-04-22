A-Lin香港演唱會 自曝最擅長粵語是這4字 粉絲大笑

李幸倪（右）擔任A-Lin(左)演唱會嘉賓。（圖／众悅娛樂提供）

金曲歌后A-Lin日前在香港 紅館開唱，她自嘲：「10年不見，我的粵語還是很爛！」更笑說最擅長的粵語是搭手扶梯時的廣播「小心階梯」。妙語如珠的她，連坐在台下的父母及舅舅、舅媽也不放過，當場問長輩「是否逛得開心、買得盡興」，指著舅舅身上的新衣調侃：「舅舅，昨天沒看過這件外套耶，今天買的？看來花了不少我的錢喔！」

A-Lin有幽默也有感性，她表示：「香港對我來說是一個非常重要的城市，在我築夢的過程中，第一個坐長途飛機到的城市就是香港，所以每次來到這裡，我都會覺得是我築夢的一個起點。」而這也是A-Lin得到金曲歌后後首度重返香港辦演唱會。

她分享開唱心情：「其實這次來香港開唱，我心情特別的感動，除了因為很久沒在這裡表演，還有一個原因是我的家人也在現場，有一種莫名的驕傲！我從小就只是一個喜歡對著海邊唱歌的女孩，所以每次來到香港，感覺就好像有家的感覺，因為每一次出門就會看到海！」

唱出道成名作「失戀無罪」時，她面對萬名歌迷大合唱竟感動淚灑舞台，並說到：「我記得第一次來香港時，是拿著一個紙袋，回去的時候，我是背著你們送我的行李。雖然你們沒有給我很多，但每次我回來，你們都會送我一些溫暖的回憶，真的謝謝大家！」A-Lin也邀來李幸倪、衛蘭助陣合唱，讓歌迷相當驚喜。