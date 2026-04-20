84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

資深演員石峰與蘇明明演出大愛劇「臥龍好歲月」，劇中兩人扮演夫妻，在台北通化街喧囂與霓虹燈火之下，將自家的地下室免費提供給志工。劇中老夫老妻相互守護，妻子對臥病在床的丈夫長達兩年的守護，一句台詞「千斤重擔我可以幫你分攤，但是這四兩病無人可替你擔」，成了最令人動容的名場面。

蘇明明透露拍攝幕後花絮，扮演丈夫的石峰因臥病在床演得太過寫實，竟在鏡頭前真的睡到打呼，導致現場NG連連。她回憶當時拍到第3次石峰才醒來，且2人每次碰面，石峰便碎念自己被「打得很大力」才被叫醒。

該劇以環保站志工為題材，描繪一群年長志工當生活被簡化到只剩「回收」這件小事時，選擇以開心笑容對抗歲月的磨損，產生逆齡奇蹟的故事。演員陣容偏高齡，除了第三代，全數年過半百，參與演出的陳淑芳86歲、石峰84歲，王滿嬌82歲，上官鳴87歲，其他3人適齡演出，只有上官鳴要「超齡」演到102歲人瑞，戲裡他和王滿嬌飾演夫妻，當妻子深夜因心臟不適而無法入眠，他僅叮囑媳婦多加注意，僅淡淡一句「我不能替她痛，但多做點環保就能忘記人的事」後，依然照常出門運動與擔任導護志工，道盡「老派愛情」最深沉的體貼。