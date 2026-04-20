我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直升機壓頂、陸戰隊繩索垂降 美軍曝光登檢伊朗貨船震撼畫面

好市多推酒店「住越多、付越少」 價格優惠 租車免費

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

記者陳慧貞╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。...
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

資深演員石峰與蘇明明演出大愛劇「臥龍好歲月」，劇中兩人扮演夫妻，在台北通化街喧囂與霓虹燈火之下，將自家的地下室免費提供給志工。劇中老夫老妻相互守護，妻子對臥病在床的丈夫長達兩年的守護，一句台詞「千斤重擔我可以幫你分攤，但是這四兩病無人可替你擔」，成了最令人動容的名場面。

蘇明明透露拍攝幕後花絮，扮演丈夫的石峰因臥病在床演得太過寫實，竟在鏡頭前真的睡到打呼，導致現場NG連連。她回憶當時拍到第3次石峰才醒來，且2人每次碰面，石峰便碎念自己被「打得很大力」才被叫醒。

該劇以環保站志工為題材，描繪一群年長志工當生活被簡化到只剩「回收」這件小事時，選擇以開心笑容對抗歲月的磨損，產生逆齡奇蹟的故事。演員陣容偏高齡，除了第三代，全數年過半百，參與演出的陳淑芳86歲、石峰84歲，王滿嬌82歲，上官鳴87歲，其他3人適齡演出，只有上官鳴要「超齡」演到102歲人瑞，戲裡他和王滿嬌飾演夫妻，當妻子深夜因心臟不適而無法入眠，他僅叮囑媳婦多加注意，僅淡淡一句「我不能替她痛，但多做點環保就能忘記人的事」後，依然照常出門運動與擔任導護志工，道盡「老派愛情」最深沉的體貼。

上一則

告五人一周解鎖美西雙城 犬青遊迪士尼樂園突痛哭 團員嚇傻

下一則

戲說從頭／「方圓八百米」追兇 許凱遭警察父親鎖定

延伸閱讀

張孝全爆在家只穿四角褲 為戲增重7公斤「能躺就不坐」

張孝全爆在家只穿四角褲 為戲增重7公斤「能躺就不坐」
從何以琛到毒舌霸總 鍾漢良51歲狀態逆天再翻紅

從何以琛到毒舌霸總 鍾漢良51歲狀態逆天再翻紅
何潤東沒演「逐玉」漲粉百萬 親回「粉底液將軍」爭議

何潤東沒演「逐玉」漲粉百萬 親回「粉底液將軍」爭議
二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年

二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56

超人氣

更多 >
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火