孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

曾憑藉金鐘大劇「雨後驕陽」中「劉雨嫻」一角，展現精湛演技的鍾欣怡，最近迎來44歲生日。沒想到鍾欣怡竟在生日後寫下「遺憾式感言」，讓許多媽媽們看了大有同感，紛紛表示「秒懂媽媽的苦衷」

鍾欣怡在文中坦言，跟許多媽媽一樣，10年前為了照顧孩子，放棄了「演員」這個工作。婚後雖將生活重心轉向家庭與電商 事業，看似光鮮亮麗的外表下，卻始終有著「放棄戲劇」巨大的遺憾。一直到去年，小孩都已經長大進入小學後，鍾欣怡才開始起心動念想回到演員身分，據悉在生日前夕，有兩部戲劇同時遞出橄欖枝，希望由她擔綱主要角色。鍾欣怡也坦承：「那一刻，我激動到想大叫：妳終於要回歸演員了！」

然而，這份夢幻禮物卻撞上了另一個「更大的驚喜」。鍾欣怡透露，孩子在今年3月正式錄取美國知名音樂名校暑期班，時間點正好與戲劇拍攝期衝突。她感性地表示：「身為女人，生活確實會給我們很多曲折、很多『不得不』的選擇。雖然在戲劇這條路上我的腳步慢了，但我還是會一步一步前進。」

鍾欣怡認為，雖然這份生日禮物看起來「亂七八糟」且充滿拉扯，但她依然慶幸自己對戲劇的熱愛有被看見，雖然有些微的遺憾，但可以看到孩子的天賦被肯定，也是另一種將44歲活成自己最喜歡、最有底氣的樣子。