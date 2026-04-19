我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

京都11歲男童命案 日媒：繼父曾手機搜尋「如何棄屍」

肩頸痠痛原因？ 醫曝肥胖、高壓恐「全身性發炎」增五十肩機率

在台發展3年 李多慧「這決定改變了我的人生」

記者林怡秀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李多慧甜美親民，人氣居高不下。（記者王聰賢／攝影）
李多慧甜美親民，人氣居高不下。（記者王聰賢／攝影）

中職味全龍隊韓籍啦啦隊女神李多慧2023年來台灣，身為首位抵台的韓援，李多慧很快成為媒體寵兒，她也沒辜負粉絲對她的期待，短短3年便可以用中文和媒體對答，親民形象更是無人能敵，即使接著來台的韓援多如過江之鯽，都無人能撼動她的地位，她也分享來台發展的心路歷程。

李多慧坦言，到台灣真的完全改變了她的人生：「因為台灣人真的對我很熱烈的歡迎，也給了我很多愛，讓我真的想要長久留在台灣。」是因為在韓國跟在台灣的感覺差很多嗎？她說：「其實就啦啦隊來說，在台灣和在韓國都差不多，粉絲都很熱情，但在台灣的話，啦啦隊的發展機會多很多，可以接代言、活動還有節目，韓國是真的比較少。」

至於啦啦隊在韓國的地位是否真的不如台灣？李多慧說：「現在怎麼樣我不知道，因為我來台灣3年，韓國的啦啦隊我已經忘記了，不過我覺得，受歡迎的程度是一樣的，韓國球迷也很熱情。」她笑說，對她來說，在台灣真的沒有特別辛苦的地方，「我第一年的時候，覺得學中文好難，到了第2年，比較想念爸爸媽媽，第3年就是台灣很好，生活好棒，已經完全適應了」。

唯一不習慣的是，她是急性子，「我像韓國人比較急的性格，但我覺得台灣人喜歡慢慢來，都可以這樣的感覺，所以會有點…但這是我的問題哈哈，我就跟台灣人一樣慢慢來就好」，面對前仆後繼來台灣的韓國啦啦隊，李多慧樂見其成：「我覺得這是很好的發展，因為韓國啦啦隊可以在台灣受到歡迎，這是很感謝的事情，我們能在台灣工作很幸運，就都一起加油的感覺，完全不會覺得有壓力。」

李多慧是抵台的第一位韓籍啦啦隊。（記者王聰賢／攝影）
李多慧是抵台的第一位韓籍啦啦隊。（記者王聰賢／攝影）

李多慧是目前代言最多的韓籍啦啦隊女孩。（記者王聰賢／攝影）
李多慧是目前代言最多的韓籍啦啦隊女孩。（記者王聰賢／攝影）

李多慧在台發展3年，已可以用中文溝通。（記者王聰賢／攝影）
李多慧在台發展3年，已可以用中文溝通。（記者王聰賢／攝影）

上一則

羅志祥被傳烏龍死訊 本人現身：真的很誇張、我還活著

下一則

紐約時報廣場炸台味 竟是大咖藝人現身「辦桌」婚宴

延伸閱讀

不去想挑戰2028 鄭麗文再喊話賴：見一面機會都不給？

不去想挑戰2028 鄭麗文再喊話賴：見一面機會都不給？
中職／「費嫂」化身小龍女 天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化

中職／「費嫂」化身小龍女 天母球場亮相成嬌點 開心享受台式應援文化
李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫

李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫
尹恩惠承認不紅了 憶巔峰時期像夢一般

尹恩惠承認不紅了 憶巔峰時期像夢一般

熱門新聞

楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光