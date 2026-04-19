在台發展3年 李多慧「這決定改變了我的人生」

李多慧甜美親民，人氣居高不下。（記者王聰賢／攝影）

中職味全龍隊韓籍啦啦隊女神李多慧2023年來台灣，身為首位抵台的韓援，李多慧很快成為媒體寵兒，她也沒辜負粉絲對她的期待，短短3年便可以用中文和媒體對答，親民形象更是無人能敵，即使接著來台的韓援多如過江之鯽，都無人能撼動她的地位，她也分享來台發展的心路歷程。

李多慧坦言，到台灣真的完全改變了她的人生：「因為台灣人真的對我很熱烈的歡迎，也給了我很多愛，讓我真的想要長久留在台灣。」是因為在韓國跟在台灣的感覺差很多嗎？她說：「其實就啦啦隊來說，在台灣和在韓國都差不多，粉絲都很熱情，但在台灣的話，啦啦隊的發展機會多很多，可以接代言、活動還有節目，韓國是真的比較少。」

至於啦啦隊在韓國的地位是否真的不如台灣？李多慧說：「現在怎麼樣我不知道，因為我來台灣3年，韓國的啦啦隊我已經忘記了，不過我覺得，受歡迎的程度是一樣的，韓國球迷也很熱情。」她笑說，對她來說，在台灣真的沒有特別辛苦的地方，「我第一年的時候，覺得學中文好難，到了第2年，比較想念爸爸媽媽，第3年就是台灣很好，生活好棒，已經完全適應了」。

唯一不習慣的是，她是急性子，「我像韓國人比較急的性格，但我覺得台灣人喜歡慢慢來，都可以這樣的感覺，所以會有點…但這是我的問題哈哈，我就跟台灣人一樣慢慢來就好」，面對前仆後繼來台灣的韓國啦啦隊，李多慧樂見其成：「我覺得這是很好的發展，因為韓國啦啦隊可以在台灣受到歡迎，這是很感謝的事情，我們能在台灣工作很幸運，就都一起加油的感覺，完全不會覺得有壓力。」

李多慧是抵台的第一位韓籍啦啦隊。（記者王聰賢／攝影）

李多慧是目前代言最多的韓籍啦啦隊女孩。（記者王聰賢／攝影）