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挺過白血病 沈玉琳：活下去最大動力「不讓妻女拿著我的錢改嫁」

記者林怡秀／即時報導
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沈玉琳分享自身抗癌經驗。（記者沈昱嘉／攝影）
沈玉琳分享自身抗癌經驗。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣主持人沈玉琳今出席「世界急性骨髓性白血病日」活動，以自身經驗提醒大眾要注意身體警訊，他笑說，支撐他活下去的最大動力就是「絕對不能讓老婆帶著女兒改嫁」，他也不忘對老婆耳提面命「這年紀如果還有小白臉要來接近妳，那肯定就是詐騙」，果然是荒謬大師。

沈玉琳分享自身抗癌心路歷程，表示接受化療時並沒有明顯副作用，但因為凝血功能變差，如廁時原有的痣瘡舊疾發作起來更嚴重，「有次上完廁所，站起來發現兩腿間怎麼熱熱的，低頭一看原來是血，而且血流不止，就像女生來月經那樣」，他掙扎了5分鐘，覺得因為便血求救太丟臉，「死於白血病還比較高級，死於便血太丟臉了，我都不好意思寫在墓碑上」，後來他還是開口請護理師幫忙，護理師立刻替他壓住出血點，10分鐘後總算成功止血。

他也提到，治療期間支持他活下去的最大動力，就是他的妻女：「之前有個記者問我，說我比芽芽大17歲，一定會比芽芽先走，到時候芽芽就會帶著我的錢和女兒，嫁給別的男人，讓別的男人花我的錢，我絕對不能讓這種事情發生」。

他虧芽芽如今也已年過40，有異性接近大概也是居心不良：「這世上真心本來就很罕見，男的為什麼不找年輕妹妹要找妳？一定就是詐騙嘛！」但他也坦言，若他真的先走一步，芽芽真要改嫁他也無法控制，「不過我有跟她講過這個理論，如果有小白臉要接近妳，一定就是要騙妳的錢，她聽完點頭如搗蒜」。

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