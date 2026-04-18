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金馬攝影大師驚傳驟逝 影壇傳奇「賴桑」走完一生 享耆壽95歲

記者陳穎／即時報導
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賴成英2022年獲頒金馬終身成就獎。（記者王聰賢/攝影）
賴成英2022年獲頒金馬終身成就獎。（記者王聰賢/攝影）

人稱「賴桑」的台灣電影攝影與導演大師賴成英，於2026年4月18日深夜辭世，享耆壽95歲。消息傳出後，影壇同聲哀悼，感念他一生對台灣電影發展的深遠貢獻。

賴成英1931年出生，其創作生涯橫跨台灣電影從黑白轉型至彩色的重要階段，並見證健康寫實到台灣新電影的演變，被譽為奠定影像美學基礎的重要推手之一。

早在1960年代，賴成英即被中央電影公司派赴日本進修，將彩色攝影與洗印技術引進台灣，為當時電影視覺帶來關鍵革新。他曾以「養鴨人家」、「群星會」、「秋決」3度榮獲金馬獎最佳攝影獎，光影運用細膩精準，奠定大師地位。

在創作歷程中，賴成英與導演李行長期合作，共同開創台灣電影「健康寫實」黃金年代。1970年代，他從攝影轉戰導演，推出「煙水寒」、「秋蓮」、「慈悲為懷」等作品，展現濃厚人文關懷與細膩敘事能力。

值得一提的是，賴成英在攝影組時期提攜後進，其助理包括日後成為台灣新電影代表人物的侯孝賢與陳坤厚，對台灣電影技術與創作傳承影響深遠。

2022年，第59屆金馬獎頒發終身成就獎予賴成英，當時91歲的他在家人攙扶下登台，感性表示：「只要體力許可，願意繼續為電影努力。」真摯發言感動無數影人與觀眾。

賴成英一生累積超過60部攝影作品及16部導演作品，創作橫跨健康寫實、文藝愛情與類型電影，代表作包括「養鴨人家」、「街頭巷尾」、「啞女情深」、「桃花女鬥周公」、「月下老人」等，為台灣影史留下豐厚資產。

影壇人士指出，賴成英的辭世，象徵台灣電影黃金世代再失重要推手。他曾言：「攝影師要有導演的思維，導演要有攝影的靈魂。」其理念與作品，將持續影響後世創作者。目前相關追思儀式仍在規劃中。

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