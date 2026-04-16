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沒演「逐玉」卻漲粉百萬… 何潤東再執導筒 笑憶鵰王往事

記者趙大智／綜合報導
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何潤東再度執導筒。（記者王聰賢／攝影）
何潤東再度執導筒。（記者王聰賢／攝影）

張凌赫在夯劇「逐玉」因妝容細緻陽氣不足，被調侃是「粉底液將軍」。何潤東明明沒演，但10多年前在「楚漢傳奇」扮項羽卻因此翻紅，抖音帳號10天漲粉百萬，認為他才是真正的威猛將軍。金鐘導演何潤東現身TVBS、新傳媒原創劇集「對你心動的預言」記者會，笑著回憶了當年因為接內褲廣告被各界讚譽為「亞洲鵰王」的往事。

何潤東身高185公分，但剛出道時只有66公斤，接下內褲廣告後，天天吃10碗飯配瘦肉增肌，他笑說：「不知道廣告海報會放多久，不想丟臉，加上好萊塢和韓國演員身材都很好，所以就拚命把體格練好。」結果這一練，原本都只演霸道總裁，從此就接到項羽、呂布這類武將角色，覺得算是奇特的緣分。

何潤東因此想到一件有趣往事：「我有因為吃很多飯上過報！」自嘲上個世紀時，他跟偶像張學友同屬寶麗金唱片公司，某場慶功宴兩人居然玩起「誰吃得飯較多」遊戲，他心想絕不能在偶像前丟臉，硬吃下8碗飯，果然張學友拍拍他的肩表示佩服，最後他還被媒體下標「何潤東是飯桶」！

因為「楚漢傳奇」翻紅，何潤東覺得滿奇特的，畢竟已是10幾年前的角色，最開心的是爸媽，睡前會不停上抖音看影片，他說：「我在現在這階段，項羽的一句話『破釜沈舟』很重要，要秉持這種精神導這部戲。」唯然這趟翻紅因此不少活動代言上門，但他全都推掉。

暌違2年，何潤東再度執導TVBS、新傳媒原創劇集「對你心動的預言」，找來泰國「模犯生」女星茱蒂蒙・瓊查容蘇因（Abby）搭曹佑寧、陳昊森，茱蒂蒙在10集中95%都要開口說中文，她為此已苦學1年，笑說：「真的相信會愛上這兩個男生！」

何潤東2005年接拍內褲廣告。（本報資料照片）
何潤東2005年接拍內褲廣告。（本報資料照片）

好萊塢 抖音 張凌赫

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