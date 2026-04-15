與周董緋聞被重提 田馥甄笑稱考古文：自然來、自然走

田馥甄對於各種傳聞，幾乎都沒太大反應。（記者王聰賢／攝影）

田馥甄（Hebe）和周杰倫 （周董）昔日緋聞最近一直被翻上檯面，周董日前在自己的發片記者會上聽聞S.H.E的歌尷尬轉移話題。而Hebe出席酒類代言記者會也針對此事回應，表示「對我來講，這些言論就是自然地來、自然地走」。

Hebe日前宣布自己的第6張專輯已經「順利著床」，讓歌迷充滿期待。她笑說現在最重要的事情就可好好「養胎」，希望今年可以「順產」。至於和周董緋聞被重提，她說：「現在網路很多考古的、無事生非的，網路從以前到現在，各式各樣的平台都有各式各樣的話題。」她笑說自己出來工作這麼多年，不會因為最近有什麼話題就有什麼反應。

這次接下酒類新代言，恰巧前代言人是她的好友吳青峰，Hebe表示雙方沒有特別談這件事，但生活中很多事情都會和吳青峰分享。至於新專輯有無吳青峰參與，她笑說青峰在人生各個階段陪伴著她，不論是當演唱會嘉賓，或是從他手上拿到金曲歌后獎座，「人生好多好重要的時刻都有，所以絕對少不了他」，更笑說青峰是生命中最重要的男人之一，又吐槽自己「畢竟我生命中的男人也沒幾個」。

而Selina先前也被懷疑懷了二寶，Hebe笑說日前和好姐妹Selina、Ella一起聚會喝酒，Selina也喝了一小杯，證明Selina沒懷孕。