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林志玲賞櫻太犯規 微露香肩飄仙氣 素顏肌亮到發光「女神降臨」

記者陳穎／即時報導
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林志玲小秀香肩，展現春天的氣息。（取材自chiling.lin IG）
林志玲小秀香肩，展現春天的氣息。（取材自chiling.lin IG）

林志玲與日籍男星AKIRA（黑澤良平）結婚後育有一子，近年將重心放在家庭生活。現年51歲的她依舊維持絕佳狀態，無論外貌或氣質都相當凍齡。12日她在社群平台曬出一系列賞櫻照片，優雅中帶點性感的造型，立刻引發網友關注。

照片中，林志玲站在盛開的櫻花樹下，粉白花海作為背景，畫面充滿春日氣息。她身穿柔粉色斜肩針織上衣，微微露出鎖骨與肩線，展現溫柔女人味；再搭配垂墜式耳環，隨著動作輕晃，為整體造型增添浪漫氛圍。

其中一張，她輕撥長髮、側臉帶著淡淡微笑，眼神溫柔動人；另一張則手拿同色系寬邊帽，仰頭迎向陽光，閉眼感受春日暖意，氛圍自然愜意。幾乎未施濃妝的她，肌膚在陽光下顯得透亮緊緻，看不出歲月痕跡。

林志玲也在貼文中寫下：「Like cherry blossoms, may every woman blossom in her own beautiful way（如櫻花般，願每個女人都能以自己的方式綻放）」，展現一貫的溫柔與知性。

林志玲肌膚狀態絕佳，超級凍齡女神。（取材自chiling.lin IG）
林志玲肌膚狀態絕佳，超級凍齡女神。（取材自chiling.lin IG）

林志玲賞櫻花，迎接春天的到來。（取材自chiling.lin IG）
林志玲賞櫻花，迎接春天的到來。（取材自chiling.lin IG）

林志玲

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