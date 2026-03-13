欠繳管理費還撕毀公告 郭書瑤認「人生做過最壞的事」

郭書瑤跟鍾瑶一起上節目接受訪問。（圖／快電商提供）

郭書瑤與鍾瑶近日受邀登上網路節目「OMO調查局」，暢談兩人深厚友誼。她們相識約四、五年，鍾瑶回憶第一次見面時，對郭書瑤的第一印象竟是「在拽什麼」，因為當時郭書瑤穿著蓬鬆羽絨衣、低頭不太說話，看起來相當冷淡。然而某次拍攝空檔，兩人躲在冷氣口背對背聊天，郭書瑤分享自己對「凍卵」等女性議題的看法，讓鍾瑶驚覺這位女生其實「很有大腦」，而且做足功課，也因此打破媒體過去塑造的「漂亮娃娃」刻板印象，兩人從此逐漸成為至交好友。

節目中，郭書瑤也首度親口談及先前引發熱議的「撕公告」事件，坦言那是她「人生做過最壞的事」。她表示當時確實沒有準時繳交管理費，但在補繳完成後，仍看到公告張貼在電梯口，一時衝動才將公告從夾縫中抽出。如今她也坦承，公告確實不該隨意取下，不過面對此事，她也幽默接受主持人的建議，笑說不排除萬聖節時把自己裝扮成「布告欄」，向鄰居與大眾致意。

談到感情觀時，鍾瑶更認證郭書瑤是標準的「戀愛腦」，為愛可以不顧一切。對此郭書瑤坦言，自己其實不容易暈船，但一旦真正愛上就會全心投入。當被問到是否願意為了另一半放棄演藝事業、甚至移居國外時，她也毫不猶豫點頭表示「做得到」。她認為人生很難遇到極其喜歡的人，因此在感情中不希望留下遺憾。這樣的感性特質，也與鍾瑶新書中探討的女性心境不謀而合，兩人透過對談分享對愛情的渴望，以及在人生不同階段的磨合與體悟。

鍾瑶也在節目中分享新書內容，其中一個篇章名為「沒用的乳房」，探討女性在身型、年齡與人生階段中常面臨的焦慮。對此，郭書瑤打趣回應「超有用」，甚至笑嗆鍾瑶：「就是因為妳沒有，所以覺得不好用！」讓鍾瑶當場哀號：「可以分我一點嗎？」逗得全場大笑。回到書籍本身，鍾瑶表示，這篇章其實希望打破對身體的單一審美框架，她認為既然造物主將人類創造出來，身體的每個部分都有其存在的意義，不需要過多的標籤與形容。

節目最後，郭書瑤分享自己的「滑雪理論」，希望人生就像滑雪一樣，即使走下坡，也能帶著享受的心情前進。而身為演藝圈前輩，她也鼓勵主持人木木，表示新人在演藝圈的大環境中難免面對外界評價與攻擊，但只要專注於自己熱愛的事情就好。真誠的鼓勵讓木木數度忍不住落淚。