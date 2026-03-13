我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

欠繳管理費還撕毀公告 郭書瑤認「人生做過最壞的事」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭書瑤跟鍾瑶一起上節目接受訪問。（圖／快電商提供）
郭書瑤跟鍾瑶一起上節目接受訪問。（圖／快電商提供）

郭書瑤與鍾瑶近日受邀登上網路節目「OMO調查局」，暢談兩人深厚友誼。她們相識約四、五年，鍾瑶回憶第一次見面時，對郭書瑤的第一印象竟是「在拽什麼」，因為當時郭書瑤穿著蓬鬆羽絨衣、低頭不太說話，看起來相當冷淡。然而某次拍攝空檔，兩人躲在冷氣口背對背聊天，郭書瑤分享自己對「凍卵」等女性議題的看法，讓鍾瑶驚覺這位女生其實「很有大腦」，而且做足功課，也因此打破媒體過去塑造的「漂亮娃娃」刻板印象，兩人從此逐漸成為至交好友。

節目中，郭書瑤也首度親口談及先前引發熱議的「撕公告」事件，坦言那是她「人生做過最壞的事」。她表示當時確實沒有準時繳交管理費，但在補繳完成後，仍看到公告張貼在電梯口，一時衝動才將公告從夾縫中抽出。如今她也坦承，公告確實不該隨意取下，不過面對此事，她也幽默接受主持人的建議，笑說不排除萬聖節時把自己裝扮成「布告欄」，向鄰居與大眾致意。

談到感情觀時，鍾瑶更認證郭書瑤是標準的「戀愛腦」，為愛可以不顧一切。對此郭書瑤坦言，自己其實不容易暈船，但一旦真正愛上就會全心投入。當被問到是否願意為了另一半放棄演藝事業、甚至移居國外時，她也毫不猶豫點頭表示「做得到」。她認為人生很難遇到極其喜歡的人，因此在感情中不希望留下遺憾。這樣的感性特質，也與鍾瑶新書中探討的女性心境不謀而合，兩人透過對談分享對愛情的渴望，以及在人生不同階段的磨合與體悟。

鍾瑶也在節目中分享新書內容，其中一個篇章名為「沒用的乳房」，探討女性在身型、年齡與人生階段中常面臨的焦慮。對此，郭書瑤打趣回應「超有用」，甚至笑嗆鍾瑶：「就是因為妳沒有，所以覺得不好用！」讓鍾瑶當場哀號：「可以分我一點嗎？」逗得全場大笑。回到書籍本身，鍾瑶表示，這篇章其實希望打破對身體的單一審美框架，她認為既然造物主將人類創造出來，身體的每個部分都有其存在的意義，不需要過多的標籤與形容。

節目最後，郭書瑤分享自己的「滑雪理論」，希望人生就像滑雪一樣，即使走下坡，也能帶著享受的心情前進。而身為演藝圈前輩，她也鼓勵主持人木木，表示新人在演藝圈的大環境中難免面對外界評價與攻擊，但只要專注於自己熱愛的事情就好。真誠的鼓勵讓木木數度忍不住落淚。

郭書瑤跟鍾瑶一起上節目接受訪問。（圖／快電商提供）
郭書瑤跟鍾瑶一起上節目接受訪問。（圖／快電商提供）

世報陪您半世紀

上一則

小孩偷穿媽媽衣服？周冬雨巴黎時裝周造型翻車 連走路姿勢也被調侃…

下一則

史蒂芬史匹柏新作「揭密日」預告曝光 真相徹底瓦解世界秩序

延伸閱讀

劉美賢談奧運後：外出常被認出 「不多想否則會瘋掉」

劉美賢談奧運後：外出常被認出 「不多想否則會瘋掉」
小S淚謝賈永婕拉她走出喪姊之痛 甚至強行帶她掛急診

小S淚謝賈永婕拉她走出喪姊之痛 甚至強行帶她掛急診

國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己

國際婦女節登App Store封面 郭源元用畫筆療癒自己
女星乳癌四期惡化 傷口流膿 邀好友辦「生前追思會」

女星乳癌四期惡化 傷口流膿 邀好友辦「生前追思會」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」