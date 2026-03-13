我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

小S淚謝賈永婕：逼看急診、拉我走出喪姊傷痛

記者林怡秀╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
派翠克（右起）和小S到101拜訪董事長賈永婕。（圖／東森綜合台提供）
派翠克（右起）和小S到101拜訪董事長賈永婕。（圖／東森綜合台提供）

由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克領軍的「小姐不熙娣」，繼近期在信義區快閃簽名會掀起社群熱議後，乘勝追擊錄製超重磅特輯，兩人這回直衝全台灣「離天空最近」的辦公室，驚喜突擊台北101董事長賈永婕，帶領觀眾一探台北101內的神祕場域。

令人驚訝的是，小S竟早早預測賈永婕將接任董事長。憶起這段往事，賈永婕透露曾因孩子遠赴國外讀書，感到生活空虛而致電小S尋求慰藉，並表達期盼重拾生活重心的念頭。沒想到小S當下便斬釘截鐵地斷言：「以妳的命格，接下來一定會有重責大任擔在妳身上。」當時賈永婕還笑稱「不可能」，如今預言成真，讓她忍不住驚嘆：「小S根本是仙姑。」

除了玄妙的預言，兩人相知相惜的深厚情誼更令現場動容。小S披露，賈永婕是她生命中最「行動派」的支柱，某次她胃痛到不知所措，賈永婕竟立刻開車「強行接送」逼她看急診。談及這份義氣，小S不禁情緒激動、當眾啜泣，賈永婕則在一旁心疼說明當時拉她一把的心情：「當時她（小S）覺得無法重回螢光幕，但我告訴她，大家期待的是真實的妳，無論如何都要回來。」

回想起人生低谷，小S忍不住落淚分享，當年姊姊在國外驟逝，正在日本旅遊的賈永婕得知噩耗後，二話不說立刻趕往陪伴。甚至在小S閉門不出、情緒最消沉之際，賈永婕夫妻倆還帶著特製網子與球拍，直接在空地布置場地，硬拉著她出門打「匹克球」。

談到這段被「逼」出門的往事，小S說：「當時我一直回絕她，因為我覺得還需要更多時間，還無法走出去，最後我真的也跟著走出來，也發現運動會讓心情平復許多，變得越來越開朗。」對此，賈永婕也感性補充：「我主要是希望能把一些不同的方式帶給她們，藉此讓她們能夠跳脫出來。」在賈永婕的陪伴與鼓勵下，小S不僅走出陰霾，後來更將匹克球推廣給徐媽，讓全家人在運動中重拾笑容。

世報陪您半世紀

小S 賈永婕 台北101

上一則

張清芳開唱邀約嘉賓 街頭巧遇庾澄慶「一口答應」超感動

下一則

老公霍建華霸氣幫粉絲買單 林心如笑揭「他常這樣」

延伸閱讀

張清芳台北小巨蛋慈善演唱會 為長照醫療籌款

張清芳台北小巨蛋慈善演唱會 為長照醫療籌款
小S老公許雅鈞被爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

小S老公許雅鈞被爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明
被爆搭訕大S正妹粉絲？小S老公回應：我光明正大

被爆搭訕大S正妹粉絲？小S老公回應：我光明正大
小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」