我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

張清芳開唱邀約嘉賓 街頭巧遇庾澄慶「一口答應」超感動

記者梅衍儂╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張清芳將開唱，特別來賓陸續敲定。（圖／上引娛樂提供）
張清芳將開唱，特別來賓陸續敲定。（圖／上引娛樂提供）

歌壇東方不敗張清芳下月將在台北小巨蛋開唱，為長照醫療籌募興建基金，她的海報以「春神降臨」為概念，象徵歌聲和義舉讓春暖花開、萬物甦醒。

拍攝當天正逢寒流來襲，張清芳身體微恙，但仍敬業完成拍攝，她坦言：「我的部分是最小的問題，當我知道這個海報一拍下去，接下來才是重重的挑戰。」

張清芳透露，先前因為場地問題非常焦慮，「突然小巨蛋出現這個檔期的時候，我的心情是又驚又喜。」她笑說：「喜的是，感謝天上掉下這個禮物，而且是小巨蛋；驚的是，怕自己做得不夠好。」她形容當時的心情：「我捧在手裡，但檔期來得很急，居然一時不知如何打開，但誠心期待這個美麗的意外會很完美。」

得知能夠順利開唱，她第一個念頭就是解決來賓的問題，她笑說：「但就像我所擔憂的，每個人手邊都有工作。」沒想到就在焦慮之際，竟然在外頭巧遇好友庾澄慶，張清芳說：「他是第一個答應我的人，你們知道哈林晚上是很少出門的，居然可以讓我遇到他，更感動的是他馬上一口就答應了，真的是感謝他，也感謝宇宙。」

隨著演唱會籌備推進，12位特別來賓也陸續敲定，包括張艾嘉、哈林、巫啟賢、ELLA、李翊君、梁文音、許富凱、鳳小岳等重量級歌手與藝人同台；林心如、楊謹華、林熙蕾、方芳芳也將現身力挺，連張清芳自己都忍不住驚呼：「哇！這真的是前所未有的一個創舉。」

為了籌建長照大樓，她發願集結各界善款，目標8億元。張清芳表示，台灣已邁入高齡社會，希望透過這場慈善演唱會，把掌聲轉化為力量，為偏鄉長輩打造一個有醫療照護與生活品質的家園。

世報陪您半世紀

張艾嘉 林心如 張清芳

上一則

史蒂芬史匹柏新作「揭密日」預告曝光 真相徹底瓦解世界秩序

下一則

小S淚謝賈永婕：逼看急診、拉我走出喪姊傷痛

延伸閱讀

封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像

封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像
華裔媽媽創業打造亞裔版芭比 親贈「楊紫瓊娃娃」巨星驚喜

華裔媽媽創業打造亞裔版芭比 親贈「楊紫瓊娃娃」巨星驚喜
陳淑樺神隱多年 老友揭她曾好奇「結婚感覺」對話曝光

陳淑樺神隱多年 老友揭她曾好奇「結婚感覺」對話曝光
鄭容和北流開唱突道歉…嚇壞翻譯老師急喊「安堆」

鄭容和北流開唱突道歉…嚇壞翻譯老師急喊「安堆」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
小S和老公許雅鈞上月在金寶山為大S的紀念雕像揭幕。(記者沈昱嘉／攝影)

小S夫許雅鈞搭訕大S粉絲還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

2026-03-10 19:49

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」